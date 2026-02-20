Ученые обнаружили в мантии Земли "затонувшие миры", которых там не должно быть

Земля / © Getty Images

Реклама

Группа исследователей из Геологического института Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружила утерянные древние тектонические плиты в мантии земной коры под Тихим океаном.

Об этом пишет Earth.

По результатам сейсмических записей ученые пытаются определить положение этих погруженных глубоко в мантию под дном Тихого океана плит.

Реклама

Обычно эти плиты размещаются в зоне так называемой субдукции, где встречаются друг с другом и в результате столкновения, однако оказывается под другой, погружаясь в недра Земли. Однако результаты исследования показали, что обнаруженные тектонические плиты находятся не там, где должны быть. Они находятся под обширными океанами или внутри континентов.

Одна из таких аномалий была обнаружена под западной частью Тихого океана. Непонятно, как они там оказались. Очевидно, что такие зоны в мантии Земли распространены гораздо шире, чем считалось ранее.

Ранее климатологи предупредили, что Земля приближается к точке невозврата. Новое исследование показывает, что ключевые природные системы планеты значительно ближе к коллапсу, чем считалось ранее.