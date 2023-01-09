Ученые обнаружили в мозгу человека неизвестную ранее мембрану

В ходе исследования ученые обнаружили новую анатомическую структуру в мозге, ранее еще не описанную.

Об этом пишет IFL Science.

Впервые этот слой ткани был обнаружен у мышей, однако впоследствии ученые обнаружили эту структуру и в мозгу взрослых людей — она получила название субарахноидальной лимфатической мембраны (SLYM).

Исследователи считают, что эта структура играет немаловажную роль в утилизации отходов мозга, а также иммунной системы – она действует как защитный барьер, покрывая иммунные клетки.

Известно, что она является одной из четырех мембран между мозгом и черепом и толщиной всего несколько клеток. Остальные три – твердая мозговая оболочка, паутинная и мягкая мозговая оболочка. Вместе они являются менингеальным слоем.

По словам одного из авторов исследования Майкена Недергаарда из Университета Копенгагена, они с коллегами предполагают, что новая анатомическая структура отвечает за "фильтрацию" спинномозговой жидкости — отделение "чистой" от "грязной", содержащей продукты жизнедеятельности клеток.

Ранее стало известно, что команда ученых из Дублинского колледжа Тринити заявила, что наш мозг может использовать квантовые вычисления. Если открытия подтвердят, оно сможет объяснить, почему наш мозг по-прежнему превосходит суперкомпьютеры в некоторых аспектах.

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