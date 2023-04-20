Ученые обнаружили в озере жуткое сверхядовитое существо с 24 глазами: стало известно, что это (фото)

Смерть человека может наступить в течение нескольких минут после укуса.

В гонконгском пруду обнаружена сверхядовитая кубомедуза.

Загадочное существо имеет 24 глаза. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Ученые обнаружили ее, наблюдая за водоемом в заповеднике Май По, и определили, что это совершенно новый вид медузы. У нее прозрачное тело размером менее трех см и три длинных щупальца длиной до 10 сантиметров.

Смерть человека может наступить в течение нескольких минут после укуса кубомедузы. / Фото: Hong Kong Baptist University

У медузы два десятка глаз, которые поровну разделены на четыре группы по шесть штук.

Это первое обнаружение новых видов кубомедуз в китайских водах и четвертый вид в семействе Tripedaliidae, в которое входят одни из самых ядовитых морских животных в тропических водах.

Коробчатая медуза, названная в честь формы тела, имеет щупальца, похожие на ядовитые дротики, выделяющие токсин, который может вызвать паралич, остановку сердца и даже смерть в течение нескольких минут после укуса.

У медузы тело менее трех см и три щупальца до 10 сантиметров. / Фото: Hong Kong Baptist University

Группа ученых во главе с Гонконгским баптистским университетом (HKBU) забрала медуз из водоема и проанализировала их ДНК и ткани, что позволило определить, что это новый вид. Они собрали образцы и самок, и самцов. Как оказалось, щупальцы самок более тонкие и имеют желтоватый цвет, тогда как у самцов они более широкие и белые.

Исследователь, профессор Цю Цзяньвэнь, сказал, что кубомедузы "малоизвестны" в морских водах Китая, и считает, что это открытие свидетельствует о "богатом разнообразии" морской жизни вокруг Гонконга.

Загадочное существо имеет 24 глаза. / Фото: Hong Kong Baptist University

Плоская структура в форме педали у основания каждого щупальца выглядит как весло для лодки, что позволяет кубомедузе делать сильные толчки, когда она сокращает свое тело. Эта особенность помогает ей плавать быстрее других видов медуз.

Новый вид является единственным известным в регионе, поэтому ученые назвали его Tripedalia maipoensis в честь заповедника, где он был обнаружен.

Напомним, археологам удалось обнаружить череп динозавра в возрасте почти 100 млн лет. Весь череп имеет длину около 50 сантиметров.

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