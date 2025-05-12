Ученые обнаружили в Украине уникальный камень с редкими свойствами (фото)

Лабрадорит / © Pexels

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Украина обладает уникальным природным богатством — лабрадоритом. Этот декоративный камень, почти не встречающийся в других странах Европы, является настоящим геологическим сокровищем. Он приобрел известность благодаря своим необычным цветовым переливам и используется в строительстве, дизайне и архитектуре.

Об этом пишет Т4.

Что такое лабрадорит

Лабрадорит — это магматическая порода, отличающаяся яркими цветными оттенками, которые изменяются в зависимости от угла зрения. Благодаря особым минеральным включениям он способен создавать эффект иризации — переливы синего, зеленого, желтого, а иногда и фиолетового цвета. Этот эффект напоминает блеск перьев павлина, что делает камень очень ценным в декоративном искусстве. Лабрадорит часто используют для облицовки фасадов зданий, изготовления плит и декоративных элементов, поскольку он устойчив к погодным условиям и обладает высокой износостойкостью.

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© wikipedia

Спрос на лабрадорит

Спрос на украинский лабрадорит постоянно растет, особенно в Европе. Италия, Германия и страны Северной Европы активно используют его для украшения элитных зданий и памятников культуры. Геологи отмечают, что в Европе этот камень встречается редко, поэтому европейские страны часто покупают лабрадорит из Украины.

Основные месторождения лабрадорита находятся в Житомирской области, где добыча ведется уже много лет. Украинский камень активно используется в международном строительстве благодаря своим уникальным свойствам.

Какова роль лабрадорита для экономики страны

Лабрадорит — это лишь один из многих полезных ископаемых в Украине. В стране также сосредоточены значительные запасы титана, циркония, графита, лития и других стратегически важных элементов, составляющих до 20% мировых запасов. Это позволяет Украине стать важным поставщиком критического сырья для мировых рынков.

Западные страны, особенно после смены глобальных цепей поставок, стали уделять больше внимания Украине как источнику редких ископаемых. Это дает Украине шанс стать не только поставщиком сырья, но и важнейшим игроком на международной арене.

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Сотрудничество с США

Не так давно Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве в сфере недропользования. Это открывает новые возможности развития украинского добывающего сектора. Благодаря соглашению будут внедрены новые технологии добычи, адаптирована система подсчета запасов, созданы новые рабочие места и привлечены инвестиции в отрасль.

Месторождения стратегического сырья сосредоточены не только в Житомирской области, но и Черкасской и Восточном Приазовье. Это способствует развитию регионов и обеспечивает дополнительные экономические преимущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.