Ученые обнаружили водную планету: ее ждет ужасная судьба

Ученые обнаружили новую планету / © Associated Press

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Астрономы из итальянского Национального института астрофизики обнаружили необычную экзопланету HD 176071b. По оценкам исследователей, она может примерно на 50% состоять из воды, однако слишком близкая орбита вокруг своей звезды ставит ее будущее под угрозу.

Об этом пишет издание Space.

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HD 176071 b движется вокруг звезды HD 176071, расположенной примерно в 335 световых годах от Земли. Планета имеет радиус в 2,5 раза больше земного, а ее масса примерно в 8,5 раза превышает массу нашей планеты.

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Соотношение массы и размера HD 176071 b свидетельствует о ее сравнительно низкой средней плотности. Именно эта особенность позволяет предположить, что значительную часть экзопланеты составляет вода — ориентировочно до половины ее общего состава.

Такой мир не обязательно похож на Землю с океанами на поверхности. Из-за экстремальной близости к звезде вода на HD 176071 b может находиться в необычных состояниях под действием высоких температур и большого давления.

Экзопланета расположена менее чем в 2,4 миллиона километрах от своей материнской звезды.

Через столь тесную орбиту HD 176071 b совершает полный оборот вокруг HD 176071 всего за 14 часов. Такая скорость движения делает ее одним из очень близких к своим звездам миров.

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Небольшое расстояние до HD 176071 означает, что планета испытывает сильное гравитационное влияние. Приливные силы способны постепенно изменять ее траекторию и сокращать орбиту.

Если этот процесс будет продолжаться, HD 176071 b все больше приближается к звезде. В отдаленном будущем это может завершиться поглощением экзопланеты ее материнской звездой.

Напомним, астрономы обнаружили каменистую планету, примерно вдвое больше нашей, которая вращается в зоне жизни вокруг своей родительской звезды Gliese 3378.

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