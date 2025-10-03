- Дата публикации
Ученые обнаружили возможное место захоронения Клеопатры и ее любовника
В Египте найден тайный тоннель, который может вести к гробнице Клеопатры.
Археологи обнаружили подводный порт у древнего храма Тапосирис Магна в Египте, который может привести к месту захоронения Клеопатры и ее любовника Марка Антония.
Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи нашли возможное место захоронения Клеопатры благодаря затопленному порту в трех километрах от побережья Александрии на глубине 12 метров.
Исследовательница Кэтлин Мартинес, которая ищет могилу Клеопатры с 2005 года, рассказала, что порт и храм Тапосирис Магна, посвященный богу смерти Осириса, соединяет подземный тоннель длиной около 1,3 километра.
Ученые считают, что возможное захоронение Клеопатры и Марка Антония может находиться как в подводном комплексе, так и среди развалин храма, где ранее была обнаружена керамика времен Птолемеев — периода, когда царствовала Клеопатра.
Мартинез считает, что Клеопатра могла придумать, как поступить, чтобы римляне в посмертии не разделили ее с любимым. По ее версии, пару доставили в Тапосирис Магна, а оттуда по туннелю переправили в порт, рядом с которым и похоронили.
Известно, что египетская царица и ее возлюбленный добровольно расстались с жизнью в 30 году до нашей эры, но точное место захоронения остается одной из самых больших загадок античности.
Ранее сообщалось, что археолог, занимавшаяся поисками давно утраченной гробницы Клеопатры VII, совершила «важное» открытие в месте, которое, вероятно, является последним убежищем легендарной царицы.