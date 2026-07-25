Ученые обнаружили загадочные испарения над гробницей первого императора: что это означает

Гробница

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Ученые получили новые доказательства, которые могут подтвердить одну из известнейших легенд Древнего Китая. Исследование показало, что над нераскрытой гробницей первого китайского императора Цинь Шихуана зафиксирован повышенный уровень испарения ртути.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Еще более двух тысяч лет назад историк Сима Цянь писал, что внутри подземного дворца императора были созданы целые реки и озера из ртути, символизировавшие карту Китая.

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На протяжении веков эта история числилась только легендой. Теперь исследователи получили первые атмосферные доказательства того, что большие запасы ртути могут действительно находиться под землей.

Специалисты использовали лазерную систему дистанционного зондирования атмосферы, позволяющую определять концентрацию ртути в воздухе без проникновения в гробницу.

При измерениях над мавзолеем были зафиксированы локальные участки с концентрацией ртути, что значительно превышало естественный фон. Самый высокий показатель составлял 27 нанограмм на кубический метр, а аномальные зоны совпали с местами, где раньше уже выявляли повышенное содержание ртути в почве.

Мавзолей Цинь Шихуана остается одним из самых загадочных археологических объектов мира. Его строили примерно 38 лет, привлекая, по историческим данным, около 700 тысяч рабочих. Центральная погребальная камера до сих пор остается неприкосновенной и никогда не открывалась археологами.

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Именно из-за возможного большого количества ртути и необходимости сохранить памятник от разрушения исследователи пока не решаются начать раскопки центральной гробницы.

Сколько ртути может быть внутри

По оценкам авторов исследования, более двух тысячелетий из мавзолея в атмосферу могло попасть примерно одна тонна ртути.

Впрочем, это может составлять около одного процента от ее начального количества. Если исторические источники правдивы, внутри гробницы до сих пор могут оставаться более 100 тонн ртути.

Исследователи отмечают, что результаты не только подтверждают древние исторические записи, но и демонстрируют возможности современных технологий для изучения археологических памятников без их повреждения.

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Напомним, вблизи Великой пирамиды ученые обнаружили две загадочные подземные аномалии. Что же скрывает песок, пока остается загадкой.

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