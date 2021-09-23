Ученые обнаружили загадочные "мертвые" галактики: фантастические фото Hubble

Причина гибели галактик до сих пор не известна.

В начале этого года ученые, изучающие ранние галактики, обнаружили шесть массивных галактик, которые, похоже, погибли во время активного периода рождения звезд во Вселенной.

Об этом сообщает CBSNews.

Астрономы с помощью космической обсерватории NASA Hubble обнаружил шесть галактик, в которых закончился холодный водород, необходимый для образования звезд, в то время, как большинство других галактик быстро рождали новые.

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"В данный момент в нашей Вселенной все галактики должны формировать много звезд. Это самая высокая эпоха образования звезд", — отметила Кейт Уитакер из Массачусетского университета в Амхерсте, доцент кафедры астрономии, ведущий автор недавнего исследования о шести галактиках.

В пресс-релизе отмечается, что без холодного газообразного водорода, необходимого для заправки звезд и рождение новых, галактики, по сути, "мертвые". Они также не могут омолодиться, даже если поглотили прилегающие более мелкие галактики и газовые облака.

По словам ученых, процесс поглощения просто их "раздувает".

Напомним:

Телескоп Hubble сделал яркие снимки Юпитера . Три новых изображения Юпитера показывают гиганта в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.

. Три новых изображения Юпитера показывают гиганта в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом. Также ученые опубликовали фото спиральной галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли.

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