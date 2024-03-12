Ученые обнаружили земную кору в возрасте 3,3 млрд лет – фото

Исследователи считают, что эти фрагменты могут представлять собой старейшие из известных землетрясений на Земле.
Наш мир может казаться очень хрупким, особенно в условиях климатического кризиса. Однако Земля существует уже очень давно – возраст нашей планеты составляет более 4,5 миллиарда лет. Веками ученые пытаются заглянуть в прошлое Земли, чтобы понять, как она выглядела, когда была совсем молодой.
Об этом пишет Science Alert.
По мнению ученых, ответ кроется в некоторых из самых ранних крупных остатков земной поверхности, найденных в отдаленном уголке высокогорья южной Африки – регионе, известном геологам как Зеленокаменный пояс Барбертона.
Долгое время ученые пытались расшифровать геологические образования, обнаруженные здесь. Все изменило новое исследование. Оно показала, что ключ к разгадке этого кода лежит в геологически молодых породах, залегающих на морском дне Тихого океана у побережья Новой Зеландии.
Это открыло новый взгляд на то, как выглядела наша планета, когда она была еще молодая.
Работа началась с создания новой подробной геологической карты части Зеленокаменного пояса Барбертона. В результате удалось обнаружить фрагмент древнего глубоководного морского дна, образовавшегося около 3,3 миллиарда лет назад, говорит команда ученых из Университета Виктории в Веллингтоне.
Однако в этом морском дне было что-то очень странное, и для того чтобы понять это что, понадобилось исследование горных пород, залегающих в Новой Зеландии.
Авторы работы заявляют, что ранняя Земля на самом деле совсем не была очень горячим и свободным от землетрясений местом со слабой поверхностью, неспособной образовать твердые плиты.
Молодую Землю постоянно сотрясали сильные землетрясения, вызванные тем, что одна тектоническая плита скользила под другую в зоне субдукции в рамках тектоники плит – точно так же, как современная Новая Зеландия.
Слои, которые образовались на суше или на мелководье – например, выкристаллизовавшиеся в виде эвапоритов красивые кристаллы барита, или остатки бурлящих грязевых бассейнов – находятся на вершине скал, которые накопились на морском дне. Блоки вулканической породы, кремня, песчаника и конгломерата, лежащие вверх дном и перемешанные.
Фактически коренная порода здесь представляет собой смесь осадочных пород, изначально заложенных на морском дне у побережья новой Зеландии около 20 миллионов лет назад. Этот регион расположен на краях глубокого океанического желоба, где Тихоокеанская тектоническая плита сползает вниз в зоне субдукции, вызывая частые сильные землетрясения. Теперь ученые настаивают, что именно камни из этой местности являются ключом к разгадке "геологических данных Зеленокаменного пояса Барбертона".
"То, что ранее считалось загадочным и "нечитабельным", оказалось остатками гигантского оползня, содержащего отложения, образовавшиеся как на суше, так и на мелководье, смешанные с отложениями, скопившимися на глубоком морском дне", — говорят ученые.
Эти фрагменты дают подсказки о происхождении мира и его становлении таким, каким мы его знаем сегодня.
Напомним, к Земле летит огромный кусок мусора из МКС: точное место падения неизвестно.
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