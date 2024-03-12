Ученые обнаружили земную кору в возрасте 3,3 млрд лет – фото

Исследователи считают, что эти фрагменты могут представлять собой старейшие из известных землетрясений на Земле.

Наш мир может казаться очень хрупким, особенно в условиях климатического кризиса. Однако Земля существует уже очень давно – возраст нашей планеты составляет более 4,5 миллиарда лет. Веками ученые пытаются заглянуть в прошлое Земли, чтобы понять, как она выглядела, когда была совсем молодой.

Об этом пишет Science Alert.

По мнению ученых, ответ кроется в некоторых из самых ранних крупных остатков земной поверхности, найденных в отдаленном уголке высокогорья южной Африки – регионе, известном геологам как Зеленокаменный пояс Барбертона.

Долгое время ученые пытались расшифровать геологические образования, обнаруженные здесь. Все изменило новое исследование. Оно показала, что ключ к разгадке этого кода лежит в геологически молодых породах, залегающих на морском дне Тихого океана у побережья Новой Зеландии.

Это открыло новый взгляд на то, как выглядела наша планета, когда она была еще молодая.

Работа началась с создания новой подробной геологической карты части Зеленокаменного пояса Барбертона. В результате удалось обнаружить фрагмент древнего глубоководного морского дна, образовавшегося около 3,3 миллиарда лет назад, говорит команда ученых из Университета Виктории в Веллингтоне.

Перемешанные камни с остатками подводных оползней, состоящих из огромных оползневых блоков/Фото: Cornel de Ronde

Однако в этом морском дне было что-то очень странное, и для того чтобы понять это что, понадобилось исследование горных пород, залегающих в Новой Зеландии.

Авторы работы заявляют, что ранняя Земля на самом деле совсем не была очень горячим и свободным от землетрясений местом со слабой поверхностью, неспособной образовать твердые плиты.

Молодую Землю постоянно сотрясали сильные землетрясения, вызванные тем, что одна тектоническая плита скользила под другую в зоне субдукции в рамках тектоники плит – точно так же, как современная Новая Зеландия.

Слои, которые образовались на суше или на мелководье – например, выкристаллизовавшиеся в виде эвапоритов красивые кристаллы барита, или остатки бурлящих грязевых бассейнов – находятся на вершине скал, которые накопились на морском дне. Блоки вулканической породы, кремня, песчаника и конгломерата, лежащие вверх дном и перемешанные.

Фактически коренная порода здесь представляет собой смесь осадочных пород, изначально заложенных на морском дне у побережья новой Зеландии около 20 миллионов лет назад. Этот регион расположен на краях глубокого океанического желоба, где Тихоокеанская тектоническая плита сползает вниз в зоне субдукции, вызывая частые сильные землетрясения. Теперь ученые настаивают, что именно камни из этой местности являются ключом к разгадке "геологических данных Зеленокаменного пояса Барбертона".

Как коренная порода в мелководном шельфе соскальзывает в более глубокую воду, где огромные глыбы накапливаются друг на друга/Фото: Cornel de Ronde

"То, что ранее считалось загадочным и "нечитабельным", оказалось остатками гигантского оползня, содержащего отложения, образовавшиеся как на суше, так и на мелководье, смешанные с отложениями, скопившимися на глубоком морском дне", — говорят ученые.

Эти фрагменты дают подсказки о происхождении мира и его становлении таким, каким мы его знаем сегодня.

Напомним, к Земле летит огромный кусок мусора из МКС: точное место падения неизвестно.

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