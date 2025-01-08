Ученые объяснили, что произойдет с телом человека, умершего на Луне

На Земле процессы разложения тела человека хорошо изучены, но что произойдет, если смерть произойдет в космосе или на Луне? У NASA уже есть определенные планы для таких чрезвычайных ситуаций, хотя на практике это пока не происходило.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Если трагедия произойдет во время выхода в открытый космос, тело должны вернуть в шлюз и оставить в герметичном скафандре, чтобы избежать неприятного запаха из-за разложения. На борту МКС тело переместят в холодное помещение для сохранения, после чего его могут доставить на Землю или уничтожить в атмосфере вместе с отходами.

"Вы, конечно, можете выбросить тело в космос, превратив бывшего коллегу в потенциально опасный космический мусор. Но это фактически противоречит соглашению ООН о предотвращении образования космического мусора, потенциально превратив эти трогательные провода в международный инцидент", - говорится в сообщении.

Для миссий на Луну и Марс NASA пока не имеет окончательного плана. В случае смерти на борту космического корабля предлагается использовать роботизированный манипулятор для размещения тела в специальный мешок. После замораживания труп может быть подвергнут вибрациям, чтобы его разложить на мелкие частицы, которые затем доставят на Землю.

Если человек умрет на поверхности Луны, его тело столкнется с условиями, которые значительно отличаются от земных. По мнению ученых, одной из возможных стратегий является кремация для уничтожения земных микробов, которые могут загрязнить поверхность Луны. Альтернативно, тело могут похоронить или просто оставить на месте, в зависимости от обстоятельств.

Если же тело будет брошено на Луне, разложение будет происходить несколько по-другому. В условиях космического вакуума бактерии быстро погибнут, а в случае смерти днем вода из тела испарится, значительно замедляя процесс разложения. После того, как на Луне наступит ночь, тело человека замерзнет, а бактерии, которые могли бы разлагать его, прекратят свою деятельность из-за отсутствия необходимых условий. Без атмосферы и магнитного поля, Солнце способно быстро разрушить органические остатки, хотя этот процесс будет длиться долго. В результате тело может превратиться в мумию, а кости сохраниться на Луне в течение миллионов лет.

Температурные перепады на спутнике Земли, где температура может колебаться от минус 170°C до плюс 120°C, также затрудняют процесс разложения, заставляя тело то замерзать, то оттаивать, что затянет этот процесс

Напомним, космический аппарат готовится исследовать темную сторону Меркурия.

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