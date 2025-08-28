Ученые объяснили, как распознать мужчину-психопата в отношениях

Ученые назвали признаки, что вы встречаетесь с мужчиной-психопатом / © Credits

Когда вы начинаете с кем-то встречаться, бывает трудно понять, какой человек на самом деле. Хотя она может казаться приятной и искренней, это может быть только маской, скрывающей темную сторону.

Об этом пишет Daily Mail.

Новое исследование выявило интересную связь между поведением в онлайн-знакомствах и психопатией. Исследователи опросили около 500 взрослых, чтобы выяснить, как их черты характера связаны с использованием приложений для знакомств.

Ключевые выводы исследования

Мужчины с высоким уровнем психопатии чаще сообщали об успехе в знакомствах через приложения и больше сексуальных связей. В общей сложности две трети опрошенных, которые занимались сексом с найденным онлайном партнером, были мужчинами. Исследователи считают, что такое поведение может свидетельствовать о манипулятивных наклонностях и умении находить уязвимых людей.

Женщины, которые сообщали о сексе через приложения для знакомств, оказались более готовы снижать свои стандарты по сравнению с теми, кто этого не делал. Исследователи предполагают, что это может быть связано с «эффектом безвозвратных издержек»: после продолжительного общения женщины уже были настроены на определенный результат и готовы принять разочарование.

Что такое психопатия?

Психопатия — это расстройство личности, характеризующееся отсутствием эмпатии, раскаяния и бессердечием. Люди с этой чертой часто обладают поверхностным шармом, манипулятивными наклонностями, импульсивностью и повышенным чувством собственной значимости. Важно помнить, что не все психопаты являются убийцами.

Эксперты отмечают, что психопаты могут показаться очень интересными, поскольку они умело имитируют нормальные эмоции и реакции, чтобы манипулировать другими. Например, они могут подстраивать свои интересы под интересы собеседника, чтобы казаться «самым интересным человеком». Однако их эмоциональные реакции могут выглядеть неубедительными, поскольку они, вероятно, не способны испытывать эмоции, а лишь их имитируют.

Исследование показало, что мужчины с психопатическими чертами могут быть более успешными в краткосрочных отношениях, таких как секс на одну ночь, благодаря своей способности находить людей, готовых к случайным связям. Итак, если вы замечаете, что ваш партнер по онлайн-знакомству слишком быстро и легко добивается успеха в таких отношениях, это может быть тревожным сигналом.

Напомним, известный мусульманский психиатр и консультант Ахмед Ханкир назвал пять ключевых признаков, помогающих распознать психопата. Он также разъяснил, какую опасность представляют для общества такие личности из-за своих действий и слов.

Также согласно научным исследованиям, подлинная привлекательность потенциального партнера кроется гораздо глубже, чем просто физические данные. Существуют вещи, которые не имеют ничего общего с вашей внешностью, но они оказывают значительное влияние на то, как вас воспринимают другие.