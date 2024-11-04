Ученые объяснили одно из библейских чудес Иисуса Христа

Ученые заявили, что разобрались в том, как Иисус Христос совершил одно из своих самых известных чудес.

Об этом пишет DailyMail.

В Библии описывается, как Иисус помог рыбакам выловить столько рыбы, что хватило в течение нескольких недель кормить их громады. Предполагается, что это чудо было совершено в Тивериадском озере или озере Кинерат, где проповедовал Иисус.

Новое исследование показало, что чудо могло произойти благодаря природному явлению, которое происходит в определенное время года. Команда ученых предполагает, что сильный ветер всколыхнул нижнюю часть воды, что привело к бескислородному состоянию или отсутствию кислорода, в конце концов, задушившему рыбу, заставив ее подняться на поверхность и чрезвычайно легко достать сетями.

Что-то подобное произошло в 2012 году, когда тысячи мертвых рыб всплыли на поверхность озера.

"Наше исследование хорошо объясняет большое количество рыбы, которую легко собирать у берега, как и было описано в Библии. Наше исследование определило не только место, но и временные рамки библейских чудес Иисуса Христа", — говорят авторы исследования.

Ученые также выяснили, что подобный мор рыбы происходит довольно редко только в те годы, когда наблюдается интенсивное цветение фитопланктона.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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