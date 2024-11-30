Ученые объяснили, почему ДНК чернобыльских собак значительно отличается от обычных

Эволюция обычно ассоциируется с медленными изменениями, но популяции собак, проживающих на территории Чернобыльской АЭС, через сорок лет после катастрофы претерпели впечатляющие генетические изменения.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Согласно исследованию, проведенному в начале этого года, у собак, живших ближе к месту взрыва, обнаружили существенные отличия в ДНК, свидетельствующие об их генетической обособленности от других представителей вида.

"Я считаю, что наиболее удивительным мнением об исследовании является то, что мы идентифицируем популяции собак, живущих в реакторе и в тени реактора, и мы можем определить, кто эти собаки, просто глядя на их профиль ДНК", — комментирует исследование Элейн Острандер, генетик из NIH.

Хотя пока неясно, как эти изменения влияют на здоровье собак, появляются и другие интересные открытия для животных в этой зоне. Например, исследования волков и древесных лягушек показали признаки эволюционных изменений, в частности, защиту от рака у волков и более темную окраску у лягушек, что помогает уменьшить влияние радиации.

Одно из возможных объяснений этих изменений состоит в том, что радиация влечет за собой мутации, которые могут передаваться следующим поколениям, или убивает более слабые особи, оставляя более выносливые.

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попали дикие звери, искавшие себе пищу.

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