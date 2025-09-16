Ученые объяснили, почему касатки нападают на лодки: что нужно знать

Косатка / © Википедия

Реклама

Недавно у берегов Португалии косатки атаковали и потопили две туристические лодки. К счастью, всех девяти человек, находившихся на судах, удалось спасти. Хотя такие инциденты могут показаться агрессивными, ученые уверяют: косатки просто играют.

Об этом пишет Daily Mail.

«Это не агрессия, а игра»

По словам Рено де Стефаниса, президента организации CIRCE, поведение косаток у берегов Испании и Португалии является игривым, а не агрессивным. Они не охотятся за лодками и не защищают территорию. На самом деле, эти чрезвычайно умные животные, являющиеся крупнейшими представителями семейства дельфинов, заинтересованы в кинетической энергии движущихся объектов.

Реклама

«Они сосредотачиваются на руле парусников, потому что он динамично реагирует на нажатие — двигается, вибрирует и сопротивляется», — объясняет де Стефанис.

Он добавил, что такое поведение сравнимо с «перетягиванием каната» с человеком. С точки зрения косатки, это веселая интерактивная игра, стимулирующая их. Однако, с человеческой точки зрения, это может оказаться очень опасным.

Как вести себя во время встречи с косаткой?

Если вы заметили косаток вблизи вашей лодки, эксперты советуют не останавливаться, несмотря на некоторые официальные рекомендации.

Не останавливайтесь: Если лодка стоит на месте, руль становится «легкой добычей», и взаимодействие может занять гораздо дольше.

Продолжая движение, вы делаете объект менее интересным для животных, и они, как правило, быстрее теряют интерес.

Спустите паруса , включите мотор и двигайтесь к берегу, стараясь оставаться на мелководье, где косатки бывают реже.

Эксперты также уверяют, что косатки, несмотря на свою репутацию, не путают людей с добычей. Они отличают нас от китов, рыб и тюленей, на которых охотятся.

Реклама

Напомним, у побережья популярного португальского курортного города Кашкайш стая косаток напала на яхту, на борту которой находились четыре человека.

На одном из пляжей Сиднея в Австралии акула разорвала опытного серфера в куски на глазах у друзей. Его товарищи сумели добраться до суши невредимыми, а тело мужчины позже вынесло на берег волнами. У 57-летнего погибшего осталась жена и маленькая дочь.