Ученые объяснили, почему люди видят своего партнера лучшим, чем он есть

Влюбленные / © Pixabay

Романтические идеалы формируют не только предпочтения, но и восприятие окружения. Люди склонны видеть желаемые черты в своих партнерах и искать среду, где потенциальные партнеры соответствуют их представлениям об идеале.

Об этом пишет издание PsyPost.

Люди часто говорят, что у них есть определенный «тип» романтического партнера. Но как эти идеальные черты на самом деле влияют на наше восприятие других и на выбор, с кем строить отношения? Новое исследование предлагает экспериментальные доказательства того, что представления об идеальном партнере не только отражают наши предпочтения, но и меняют то, как мы оцениваем других и куда направляем свои романтические усилия. Результаты показывают, что идеалы помогают людям видеть своих текущих партнеров в более привлекательном свете и искать среду, где потенциальные партнеры соответствуют их ожиданиям.

Ранее было проведено немало исследований о том, какие черты люди ищут в партнере — доброту, интеллект или привлекательную внешность. Выявлено, что такие мнимые предпочтения связаны с важными результатами, например, удовлетворенностью отношениями и уровнем преданности. Однако большинство исследований были корреляционными, и поэтому невозможно было установить причинно-следственную связь.

Чтобы заполнить этот пробел, исследователи Ариана да Силва Фрост и Пол Иствик разработали эксперимент, в котором можно было непосредственно менять представления людей об идеальном партнере и наблюдать последствия. Они проверяли четыре теории, которые объясняют, как идеалы влияют на восприятие, предпочтения и поведение в романтических отношениях.

В двух крупных экспериментах участники проходили специальную игру под названием «DateFest», созданную на основе психологических парадигм. В первом исследовании придумали термин «Reditry», обозначавший черты молодого лица или юношескую внешность. Во втором эксперименте уже использовали реальный термин «юношество».

Во время игры участники видели 24 потенциальных партнера и должны были решить, пойти ли на условное свидание. Игра была запрограммирована так, что в одной версии черты Reditry (юношество) чаще приводили к положительному опыту, а в другой — только слабо влияли на результат. Это позволило менять ценность черты в глазах участников.

После игры респонденты отвечали на вопросы о своих предпочтениях, текущем партнере и оценке других людей, которых они знали.

В первом исследовании приняли участие 1639 человек, преимущественно женщины, средний возраст — 28 лет. Все были в отношениях и отдавали предпочтение мужчинам. Участников рандомно разделили на группы с сильным или слабым влиянием манипуляции Reditry.

Во втором эксперименте 2027 участников выполняли аналогичные задания, но с реальной чертой «юношество». Также добавили меры, чтобы проверить, не влияло ли желание угодить исследователям на результаты.

Исследование оценивало четыре эффекта: воспринимал ли участник своего партнера как более соответствующего целевой черте, влияла ли черта на удовлетворенность отношениями, менялось ли восприятие других людей и влияла ли на выбор среды с потенциальными партнерами, которые имели эту черту.

Самый сильный и стабильный результат заключался в том, что участники, которых научили ценить Reditry или юношество, начинали считать своего партнера более соответствующим этой черте. Это подтверждает теорию «мотивированной проекции»: люди видят в партнере то, что хотят видеть.

Также нашли подтверждение для теории «выбора ситуации». Участники, которые стали больше ценить черту, чаще выражали интерес присоединиться к воображаемому сайту знакомств с партнерами, которые имели эту черту. Это свидетельствует, что идеалы влияют не только на оценку людей, но и на формирование романтических возможностей.

Эффект «восприятие себя и друзей» оказался менее стабильным: участники чаще видели черту у себя и друзей, но не всегда у незнакомцев или тех, кого не любили.

Самое слабое подтверждение получила идея, что удовлетворенность отношениями растет, если партнер соответствует идеалу. Этот эффект проявился лишь в первом исследовании с вымышленной чертой Reditry и исчез во втором, когда использовали «юношество». Авторы предполагают, что реальные черты сложнее переосмыслить, поэтому эффект труднее обнаружить.

Интересно, что изменение ценности черт у участников влияло на их трактовку этой черты. Например, те, кто учился ценить юношество, воспринимали ее положительно (энергичность, активность), а не отрицательно (незрелость).

Однако следует учитывать ограничения: исследование охватывало только людей, отдающих предпочтение мужчинам, и использовало мужские лица, поэтому результаты могут не распространяться на других. Все участники были в отношениях, поэтому некоторые гипотетические задачи (сайт знакомств) могли иметь ограниченную реалистичность.

Выбранные черты — детское лицо и юношество — имеют особенности, которые не обязательно распространяются на другие идеалы партнера. Будущие исследования могут применить аналогичные методы для таких черт, как амбициозность, доброта или физическая привлекательность.

Хотя эксперименты показывают, что идеалы влияют на восприятие и выбор, точные психологические механизмы этого процесса остаются неизвестными. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как мотивированное мышление и формирование убеждений взаимодействуют в процессе восприятия романтических отношений.

