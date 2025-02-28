Ученые объяснили, почему панды едят бамбук, хотя их организм приспособлен к мясу

Несмотря на то, что панды известны своей любовью к бамбуку, их пищеварительная система на самом деле больше похожа на плотоядных животных. Исследователи обнаружили, что микроРНК бамбука влияет на поведение панд, изменяя их вкусовые и обонятельные ощущения.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers.

В новом исследовании ученые из Западного педагогического университета Китая выяснили, что поедание бамбука может изменять физиологические процессы в организме панд, включая их поведение, обоняние и вкус. МикроРНК из бамбука может влиять на то, как медведи развивают способность собирать свежий и питательный бамбук, что является важной частью их диеты.

"MiRNA в бамбуке также участвует в регуляции обоняния, вкуса и дофаминовых путей больших панд, которые связаны с их пищевыми привычками", — отметили ученые.

Исследователи обнаружили, что способность панд собирать самый питательный бамбук может быть связана с микроРНК, полученными через пищу. Исследование, основанное на анализе образцов крови шести взрослых панд и молодежи, показало наличие 57 следов микроРНК, вероятно, полученных из бамбука. Это открытие может помочь ученым понять влияние растений на животных и открыть новые возможности для лечения заболеваний.

Несмотря на основную растительную диету, панда иногда потребляет и мясо или другие растения. Всего в природе насчитывается около 1800 панд, большинство из которых обитает в китайских провинциях Сычуань, Шэньси и Ганьсу. Угроза для их существования — потеря среды обитания, но Китай активно работает над сохранением вида, увеличив количество заповедников с 12 до 67.

Напомним, ученые нашли мозг человека, погибшего после извержения Везувия.

Читайте также: