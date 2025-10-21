Ученые объяснили, почему умные дети живут дольше: результаты исследования ошеломили

Ребенок / © ТСН

Ученые годами ломали голову над загадкой: почему умнее дети, как правило, живут дольше? Исследования уже давно показали, что лица с более высоким уровнем IQ в молодом возрасте имеют гораздо больше шансов дожить до 70 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Теперь исследователи из Эдинбургского университета заявили, что нашли важную подсказку: генетическую связь между уровнем интеллекта в детстве и продолжительностью жизни. Анализ генетических данных более 400 000 человек подтвердил тесную биологическую связь между когнитивными функциями в возрасте 6–18 лет и долголетием.

Соавтор исследования, доктор Дэвид Гилл, подчеркнул, что эта связь не является неизбежной. Долголетие зависит не только от генетики, но изменение окружающей среды может влиять на гены и их связь с когнитивными способностями.

Две основные гипотезы:

Ученые выдвинули две теории, объясняющие эту связь:

Социальный фактор. Высший интеллект в детстве ведет к лучшему образованию, что, в свою очередь, открывает доступ к среде, благоприятной для здоровья. Биологический фактор. Генетические варианты, связанные с высоким интеллектом, могут также способствовать развитию тела и мозга, которые лучше противостоят внешним негативным воздействиям.

Преимущества, выходящие за рамки обучения

Результаты, опубликованные в журнале Genomic Psychiatry, подчеркивают, что преимущества детского ума могут распространяться «далеко за рамки» академических успехов, влияя на здоровье на протяжении всей жизни. Ученые считают, что образовательные политики и вмешательства, направленные на улучшение когнитивного развития в раннем детстве, могут иметь более широкие преимущества для общественного здоровья, чем считалось ранее.

