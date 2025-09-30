Ученые объяснили тайну "блуждающих огней" в болотах, которую веками считали мистикой.

Блуждающие огни

Ученые впервые зафиксировали явление, которое может объяснить происхождение мистических «блуждающих огней» в болотах. Вспышки, которые веками приписывали духам и призракам, на самом деле могут быть следствием воспламенения метана от микроискр, возникающих между пузырьками в воде.

Об этом пишет издание New Scientist.

В течение сотен лет люди в разных уголках мира видели загадочные голубоватые вспышки над болотами и трясинами. Их называли «блуждающими огнями» (will-o'-the-wisps или ignis fatuus) и связывали с мистикой. Наука же давно подозревала, что это результат сгорания газов — метана и фосфина, которые образуются при разложении органики в воде. Однако оставалось неизвестным, что именно их зажигает.

Исследователи под руководством Ричарда Заре из Стэнфордского университета (США) нашли ключ: в лаборатории они увидели, как при слиянии пузырьков метана и воздуха в воде возникают спонтанные электрические искры. Это явление получило название «микроблискавка». Энергии таких искр достаточно, чтобы поджечь газ.

«Мы продолжаем открывать в воде свойства, которые кажутся странными. Никто не думает, что из воды можно получить огонь, но теперь мы видим: это возможно», — отмечает Заре.

Ученые использовали высокоскоростные камеры, фотосчетчики и спектрометры, чтобы зафиксировать вспышки. Измеренные спектры света подтвердили: это настоящие искры, которые могут запускать химические реакции воспламенения.

Еще в XVIII веке Алессандро Вольта предполагал, что «блуждающие огни» вызваны молниями. И теперь оказывается, что он отчасти был прав — только речь идет не о молнии с неба, а о микроискрах, которые возникают в каплях и пузырьках в воде.

Хотя это объяснение еще не считается окончательным, ученые подчеркивают, что оно является наиболее убедительным из возможных и открывает путь к новым исследованиям этого загадочного явления.

