Ученые оценили эффективность вакцины Sinopharm против индийского штамма "Дельта"

Реакции антител после Sinopharm, как говорят ученые, против "Дельты" аналогичные тем, которые производятся после естественного заражения.

Китайская вакцина от коронавируса производства компании Sinopharm менее эффективна против индийского штамма "Дельта".

Об этом информирует телеканал Channel News Asia со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провели ученые из Университета Шри-Джаяварденепура (Шри-Ланка), Оксфордского университета с участием муниципального совета Коломбо. По их данным, более 95% из 282 обследованных людей выработали антитела в течение двух недель после второй прививки. Впрочем, уровень антител у людей, получивших вакцину производства Sinopharm, был в 1,38 раза ниже к "Дельте" по сравнению со штаммом коронавируса, обнаруженного у китайского городе Ухань.

"Поскольку люди считаются полностью вакцинированными, спустя две недели после получения второй дозы вакцины COVID-19 (для тех, кто вводит две дозы) мы исследовали иммунные ответы через 4 недели после первой дозы и через две недели после получения второй дозы. Мы обнаружили, что через две недели после получения второй дозы вакцины у 95% людей произошла сероконверсия, хотя показатели сероконверсии были значительно ниже у тех, кто был старше 60 лет (93,3%), по сравнению с людьми в возрастной группе от 20 до 39 лет. ( 98,9%)", — сказано в результатах исследования.

Как сообщает телеканал, ученые заявили, что не обнаружили значительного отличия в уровнях антител к штамму в сыворотке крови вакцинированных людей и тех, кто был инфицирован естественным путем. В то же время, вакцина вызвала "устойчивые Т-клетки и В-клетки памяти", которые являются другими важными элементами иммунного ответа, но его "величина была меньше, чем в некоторых других вакцин".

"Вакцина вызвала стойкие Т-клеточные ответы и В-клеточные ответы памяти у вакцинированных, хотя величина ответов была меньше, чем в некоторых других вакцин", — подытожили ученые.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку