Ученые определили, где на планете самые чистые и самые синие воды
Спутники и исследования показали, где вода имеет идеальный синий цвет.
Хотя из космоса Земля выглядит сплошным «голубым шаром», на самом деле цвет воды существенно отличается в зависимости от глубины, состава и наличия примесей. В малых объемах чистая вода практически бесцветна, однако в морях и озерах она приобретает синие оттенки из-за физических свойств света.
Об этом говорится в исследованиях и анализах научных институтов и космических агентств, в частности Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии, сообщает издание IFLScience.
Наиболее прозрачные и насыщенно-синие воды на Земле с научной точки зрения зафиксированы в пресноводном озере Ротомаиревенуа (Голубое озеро) в Новой Зеландии, а среди морских акваторий — в центральной части Южного Тихого океана и в море Ведделла вблизи Антарктиды.
Молекулы воды эффективнее поглощают длинные волны света, в частности красные, тогда как короткие — синие — лучше рассеиваются и отражаются обратно к человеческому глазу. На цвет также влияют минералы, песок, ил и органические вещества. Высокая чистота и прозрачность обычно, хотя и не всегда, является показателем насыщенного синего цвета.
Самым чистым известным пресным водоемом в мире считается озеро Ротомаиревенуа, расположенное в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове Новой Зеландии. По результатам исследования NIWA, проведенного в 2011 году, видимость в воде этого озера достигает примерно 80 метров, что почти равно теоретической границе прозрачности для абсолютно чистой воды.
Главный научный сотрудник NIWA Роб Дейвис-Колли отмечал, что разница между прозрачностью Голубого озера и идеально чистой водой является минимальной. По его словам, если в мире и существуют водоемы с лучшими показателями, то они могут быть лишь незначительно прозрачнее.
Специалисты считают, что уникальная чистота воды объясняется естественной фильтрацией: вода проходит сквозь морену — ледниковые отложения — перед тем, как попасть в озеро. Благодаря этому вода приобретает яркие сине-фиолетовые оттенки. Для местного народа маори озеро имеет сакральное значение.
Что касается морской воды, то здесь определение «самой синей» является более сложным. Одним из рекордсменов по прозрачности считается море Уэдделла в Южном океане вокруг Антарктиды. В 1986 году ученые Института Альфреда Вегенера зафиксировали, что диск Секки — прибор для измерения прозрачности воды — был видим на глубине 79 метров, что стало рекордным показателем и также приблизилось к теоретическому пределу чистой воды.
В то же время спутниковые наблюдения дают другую перспективу. Начиная с конца 1970-х годов NASA анализирует цвет океанов из космоса для оценки количества фитопланктона. Зеленые и желтые оттенки указывают на высокую концентрацию хлорофилла и морской жизни, тогда как насыщенный синий сигнализирует о его дефиците.
По данным спутникового анализа NASA, в 2017 году самый большой по площади участок самой синей воды был зафиксирован в южной части Тихого океана. Этот регион расположен в центре Южно-Тихоокеанского круговорота — масштабной системы океанических течений.
Ученые объясняют, что эти течения отталкивают питательные вещества, в частности азот и фосфор, в более глубокие слои воды, где фотосинтез почти невозможен. Из-за недостатка питательных элементов морская жизнь здесь развита слабо, а вода выглядит чрезвычайно чистой и глубоко синей. В NASA называют такие регионы «океаническими пустынями».
Несмотря на это, туристические ресурсы часто приписывают титул «самых синих вод» популярным курортам — в частности пляжу Паскюра (Зеркальный пляж) на юге Албании, а также побережьям Хорватии, Греции, Мальдив, Багам, Белиза, Исландии и Филиппин. Хотя многие из этих мест действительно отличаются прозрачной и яркой водой, научно подтвердить подобные утверждения в большинстве случаев сложно.
