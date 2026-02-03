Ученые определили, где на планете самые чистые и самые синие воды

Озеро / © iflscience.com

Реклама

Хотя из космоса Земля выглядит сплошным «голубым шаром», на самом деле цвет воды существенно отличается в зависимости от глубины, состава и наличия примесей. В малых объемах чистая вода практически бесцветна, однако в морях и озерах она приобретает синие оттенки из-за физических свойств света.

Об этом говорится в исследованиях и анализах научных институтов и космических агентств, в частности Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии, сообщает издание IFLScience.

Наиболее прозрачные и насыщенно-синие воды на Земле с научной точки зрения зафиксированы в пресноводном озере Ротомаиревенуа (Голубое озеро) в Новой Зеландии, а среди морских акваторий — в центральной части Южного Тихого океана и в море Ведделла вблизи Антарктиды.

Реклама

Молекулы воды эффективнее поглощают длинные волны света, в частности красные, тогда как короткие — синие — лучше рассеиваются и отражаются обратно к человеческому глазу. На цвет также влияют минералы, песок, ил и органические вещества. Высокая чистота и прозрачность обычно, хотя и не всегда, является показателем насыщенного синего цвета.

Самым чистым известным пресным водоемом в мире считается озеро Ротомаиревенуа, расположенное в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове Новой Зеландии. По результатам исследования NIWA, проведенного в 2011 году, видимость в воде этого озера достигает примерно 80 метров, что почти равно теоретической границе прозрачности для абсолютно чистой воды.

Главный научный сотрудник NIWA Роб Дейвис-Колли отмечал, что разница между прозрачностью Голубого озера и идеально чистой водой является минимальной. По его словам, если в мире и существуют водоемы с лучшими показателями, то они могут быть лишь незначительно прозрачнее.

Специалисты считают, что уникальная чистота воды объясняется естественной фильтрацией: вода проходит сквозь морену — ледниковые отложения — перед тем, как попасть в озеро. Благодаря этому вода приобретает яркие сине-фиолетовые оттенки. Для местного народа маори озеро имеет сакральное значение.

Реклама

Что касается морской воды, то здесь определение «самой синей» является более сложным. Одним из рекордсменов по прозрачности считается море Уэдделла в Южном океане вокруг Антарктиды. В 1986 году ученые Института Альфреда Вегенера зафиксировали, что диск Секки — прибор для измерения прозрачности воды — был видим на глубине 79 метров, что стало рекордным показателем и также приблизилось к теоретическому пределу чистой воды.

В то же время спутниковые наблюдения дают другую перспективу. Начиная с конца 1970-х годов NASA анализирует цвет океанов из космоса для оценки количества фитопланктона. Зеленые и желтые оттенки указывают на высокую концентрацию хлорофилла и морской жизни, тогда как насыщенный синий сигнализирует о его дефиците.

По данным спутникового анализа NASA, в 2017 году самый большой по площади участок самой синей воды был зафиксирован в южной части Тихого океана. Этот регион расположен в центре Южно-Тихоокеанского круговорота — масштабной системы океанических течений.

Ученые объясняют, что эти течения отталкивают питательные вещества, в частности азот и фосфор, в более глубокие слои воды, где фотосинтез почти невозможен. Из-за недостатка питательных элементов морская жизнь здесь развита слабо, а вода выглядит чрезвычайно чистой и глубоко синей. В NASA называют такие регионы «океаническими пустынями».

Реклама

Несмотря на это, туристические ресурсы часто приписывают титул «самых синих вод» популярным курортам — в частности пляжу Паскюра (Зеркальный пляж) на юге Албании, а также побережьям Хорватии, Греции, Мальдив, Багам, Белиза, Исландии и Филиппин. Хотя многие из этих мест действительно отличаются прозрачной и яркой водой, научно подтвердить подобные утверждения в большинстве случаев сложно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в канадской провинции Квебек при загадочных обстоятельствах полностью исчезло природное озеро Руж, из которого миллионы кубометров воды внезапно вышли за пределы берегов.