Ученые определили возраст, когда мозг начинает приходить в упадок: как это предотвратить

С возрастом нейроны теряют способность эффективно использовать глюкозу как источник энергии, что приводит к нарушению их работы.

Ученые из Университета Стоуни Брук в США установили, что процессы дегенерации мозга становятся заметными уже в 44 года, а наибольшее ускорение приобретают в 67 лет. Исследование основано на анализе сканирования мозга и тестах, проведенных на 19 300 людях.

Об этом рассказывает Science Alert.

С возрастом нейроны теряют способность эффективно использовать глюкозу как источник энергии, что приводит к нарушению их работы. Ученые обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет инсулинорезистентность, то есть снижение чувствительности клеток мозга к инсулину.

Быстрые темпы старения мозга наблюдаются в 67 лет, но интересно, что после 90 лет этот процесс несколько замедляется.

"Понимание того, когда как раз и как ускоряется старение мозга, дает нам стратегические временные точки для вмешательства", — объясняет нейробиологиня Лилиан Мухика-Пароди. Она отмечает, что на среднем этапе жизни нейроны еще остаются жизнеспособными, поэтому есть возможность предотвратить необратимые изменения.

Команда ученых проверила свою гипотезу на группе из 101 человека, которым давали кетоновые добавки, которые улучшают чувствительность клеток мозга к инсулину и уменьшают метаболический стресс.

Результаты показали, что у людей среднего возраста (40-59 лет) после приема этих добавок стабилизировались процессы деградации мозга. Это подтверждает, что раннее вмешательство может помочь сохранить когнитивные функции.

"Мы потенциально можем идентифицировать людей из группы риска с помощью нейрометаболических маркеров и вмешаться во время этого критического окна", – добавляет нейробиолог Ботонд Антал.

Таким образом, исследование указывает на возможность ранней профилактики возрастных изменений в мозге, что может оказать значительное влияние на качество жизни людей в будущем.