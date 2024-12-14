Ученые определили время, когда Homo sapiens покинули Африку и начали скрещиваться с неандертальцами

Неандертальцы населяли большую часть Евразии сотни тысяч лет, но их беззаботные дни начали заканчиваться, когда Homo sapiens двинулись на север из Африки.

Ученые заявили, что им удалось узнать, когда произошло перемещение и скрещивание Homo sapiens с Homo neanderthalensis.

Об этом пишет Daily Star.

Считается, что смелые Homo sapiens впервые отправились на север чуть больше 50 000 лет назад и провели около 7 000 лет в уютном соседстве с неандертальцами.

Исследователи изучили древнейшие образцы ДНК, которые когда-либо были найдены, и пришли к выводу, что Homo sapiens очень генетически похожи на наших предков, Homo neanderthalensis, живших очень близко друг от друга в Азии и Европе. Известно, что у этих двух групп были общие дети, а ДНК современных неафриканцев имеет 2% общей с неандертальцами ДНК.

Руководитель одного из разделов исследования, опубликованного в журналах Science и Nature, профессор Прия Мурджани из Калифорнийского университета в Беркли, сказала, что результаты исследования подтверждают, что они имели много общего: "Похоже, что они смешивались друг с другом в течение длительного периода времени. Я думаю, что это свидетельствует о том, что между нами было гораздо больше похожего, чем отличного, и я бы ожидала, что между ними произошел бы большой обмен идеями и культурами".

Исследование сравнило ДНК современных людей с образцами древних людей и использовало процентное содержание различных элементов ДНК, чтобы выяснить, как давно произошло скрещивание. Это привело к выводу, что они смешались 50 500 лет назад, а эта эпоха подошла к концу около 43 500 лет назад.

Напомним, еще одно новое исследование подтвердило, что неандертальцев и современного человека следует рассматривать как отдельные виды. Ученые заявили, что существует достаточно доказательств, чтобы обосновать это.

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