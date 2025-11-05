Ученые опровергли популярный миф о женском мозге

Мозг. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

Популярный миф о том, что у женщин мозг деградирует быстрее, чем у мужчин, опровергли ученые из Университета Осло. Как оказалось, процесс нормального старения не оказывает на женский мозг более сильного влияния, чем на мужской.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Мы не нашли признаков того, что женский мозг с возрастом деградирует быстрее», — отметила автор исследования Ханни Равндал.

Реклама

Исследование проводилось для того, чтобы установить, можно ли объяснить более быстрым старением мозга тот факт, что болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин.

«Причину большей распространенности деменции у женщин, вероятно, стоит искать в других факторах — продолжительности жизни, генетике или особенностях диагностики», — отметила Ханни Равндал.

Исследователи проанализировали 12 638 МРТ-сканов 4 726 здоровых людей в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил обследование минимум дважды с интервалом около трех лет, что позволило оценить изменения в мозге в динамике.

Исследователи измеряли толщину и площадь поверхности коры головного мозга, а также объем серого и белого вещества.

Реклама

Как оказалось, именно у мужчин с возрастом наблюдается чуть более выраженное снижение снижения объема мозга и истончение коры, особенно в зонах, связанных со зрением и памятью.

У женщин более выразительной оказалась лишь возрастная деградация небольшой области височной доли. При этом изменения были минимальными — например, скорость уменьшения толщины коры составляла лишь одну десятую процента в год.

Ученые также проверили, как возраст и продолжительность жизни влияют на результаты. После учета того, что женщины в среднем живут дольше, разница между полами почти исчезли.

В будущем команда планирует изучить, как структурные изменения мозга связаны с памятью у мужчин и женщин — возможно, одинаковые по масштабу изменения влияют на когнитивные функции.

Реклама

Напомним, ранее исследователи установили, что существуют два возрастных периода, когда тело человека испытывает особенно стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.