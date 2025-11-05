- Дата публикации
Ученые опровергли популярный миф о женском мозге
Старение мозга не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин.
Популярный миф о том, что у женщин мозг деградирует быстрее, чем у мужчин, опровергли ученые из Университета Осло. Как оказалось, процесс нормального старения не оказывает на женский мозг более сильного влияния, чем на мужской.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
«Мы не нашли признаков того, что женский мозг с возрастом деградирует быстрее», — отметила автор исследования Ханни Равндал.
Исследование проводилось для того, чтобы установить, можно ли объяснить более быстрым старением мозга тот факт, что болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин.
«Причину большей распространенности деменции у женщин, вероятно, стоит искать в других факторах — продолжительности жизни, генетике или особенностях диагностики», — отметила Ханни Равндал.
Исследователи проанализировали 12 638 МРТ-сканов 4 726 здоровых людей в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил обследование минимум дважды с интервалом около трех лет, что позволило оценить изменения в мозге в динамике.
Исследователи измеряли толщину и площадь поверхности коры головного мозга, а также объем серого и белого вещества.
Как оказалось, именно у мужчин с возрастом наблюдается чуть более выраженное снижение снижения объема мозга и истончение коры, особенно в зонах, связанных со зрением и памятью.
У женщин более выразительной оказалась лишь возрастная деградация небольшой области височной доли. При этом изменения были минимальными — например, скорость уменьшения толщины коры составляла лишь одну десятую процента в год.
Ученые также проверили, как возраст и продолжительность жизни влияют на результаты. После учета того, что женщины в среднем живут дольше, разница между полами почти исчезли.
В будущем команда планирует изучить, как структурные изменения мозга связаны с памятью у мужчин и женщин — возможно, одинаковые по масштабу изменения влияют на когнитивные функции.
Напомним, ранее исследователи установили, что существуют два возрастных периода, когда тело человека испытывает особенно стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.