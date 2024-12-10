Ученые опустили камеру на дно темного желоба и обнаружили самое таинственное глубоководное существо

Во время экспедиции в желоб Тонга в Тихом океане ученые опустили туда камеру и показали, что происходит на дне.

Об этом пишет LADbible.

Так, ученым удалось получить кадры огромной тихоокеанской полярной акулы, которая подплыла к камере и немного погрызла ее. Это существо считают одним из самых загадочных глубоководных на планете.

Доктор Джессика Колбуш объяснила, что кадры были сняты на глубине 1400 метров, где-то к западу от желоба Тонга.

Она сказала, что тихоокеанская полярная акула может достигать 4,4 метра в длину, хотя самая большая из них может иметь длину более семи метров, что является достаточно массивной.

Что касается этого замечательного, но несколько устрашающего создания глубокого синего моря, эксперт объяснила, что эта акула была самкой.

Тихоокеанская полярная акула / Фото: The Tonga Trench Expedition

Она сказала: "Это наблюдение произошло на запад от желоба Тонга, мы предположили, что она достаточно большая, около 3,5 метров длиной, находилась на глубине 1400 метров, и из-за отсутствия видимых застежек на брюшных плавниках мы определили, что это самка. Она плывет прямо на камеру, с этого ракурса мы можем полностью видеть пасть акулы. Вскоре после этого она поняла, что она не очень вкусная, и пошла за наживкой. Вода была около 2,5 градусов по Цельсию, что имеет смысл, поскольку мы знаем, что они предпочитают прохладные воды".

К счастью для ученых и акулы, она вскоре перешла к рыбе, которую они положили рядом с камерой в качестве приманки, и не уничтожила достаточно неаппетитную глубоководную камеру, пытаясь ее съесть.

После того, как акула съела наживку, прикрепленную к креплению камеры, она уплыла прочь, предоставив ученым хороший снимок того, насколько большой она была.

Тихоокеанская полярная акула / Фото: The Tonga Trench Expedition

Тихоокеанская полярная акула, созданная для холодных и темных глубин, на которые человек не решается нырять, является очень ошеломляющим существом, которое может охотиться тихо, поскольку оно почти не создает шума, передвигаясь в воде. Они, как правило, питаются обитающей на дне рыбой, хотя желудки акул, которые были исследованы, также указывают на то, что они любят гигантских тихоокеанских осьминогов.

Напомним, на британском побережье нашли загадочное существо с "собачьей головой" и пловцами. Пользователи Сети считают, что это может быть русалка.

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