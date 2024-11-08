Ученые ошеломили, как погибла крупнейшая из когда-либо найденных птиц

Она была убита в Колумбии около 12 миллионов лет назад.

Крупнейшая из когда-либо обнаруженных "птиц террора" была атакована и убита гигантским крокодилом, как показало исследование.

Об этом пишет Live Science.

Хищный форусрацид высотой более 2,7 м и весом около 156 кг, безусловно, соответствовал своему разговорному названию. Первый известный образец одного из этих зверей, топавшихся по планете почти 12 миллионов лет назад, подвергся 3D-анализу.

Считается, что этот вид, найденный в формации Ла Вента в пустыне Татакоа в Колумбии, был на 5-20% больше других найденных ранее образцов "птиц террора".

Более того, ученые пришли к выводу, что этот массивный хищник был убит еще большим хищником.

Исследователи, используя технический анализ окаменевшей лапы, считают, что на него напал и убил массивный кайман, длина которого могла достигать более 9 метров.

В исследовании, опубликованном в журнале Papers in Palaeontology, ученые обнаружили, что, несмотря на свой большой рост, мясоядная птица стала добычей еще большего существа. Используя портативный сканер, исследователи попытались собрать вместе последние моменты жизни птицы. Их исследование выявило глубокие колотые раны, оставившие после себя кайман.

"Мы подозреваем, что "птица террора" погибла бы от полученных травм, учитывая размеры крокодилов 12 миллионов лет назад", — заявила соавтор исследования Шивон Кук, доцент кафедры функциональной анатомии и эволюции в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса.

"Птицы террора", имевшие колоссальную голову с острым, как бритва, клювом, похожим на топор, могли охотиться на меньших существ, погружая клюв в свою жертву с помощью мощных мышц шеи.

Хотя в регионе Патагонии были обнаружены и другие "птицы террора", именно эта птица, найденная в Колумбии, господствовала бы как самый высокий хищник в тропической среде.

Эта птица сосуществовала бы с приматами, копытными млекопитающими, гигантскими наземными ленивцами и древними родственниками броненосцев, известными как глиптодонты.

Напомним, крупнейший в мире живший в неволе крокодил умер в Австралии. Кассиусу было более 110 лет.

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