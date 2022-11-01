Ученые ошеломили новым исследованием об исчезновении неандертальцев: при чем здесь секс

Исследование ученых выдвигает новые теории об исчезновении неандертальцев. Теперь они предполагают, что этот вид исчез с нашей планеты не из-за изменения климата, болезни или войны, а из-за любви.

Об этом пишет Independent.

Исследователи пришли к выводу, что человеческие племена отлавливали представителей женского рода неандертальцев. Поэтому самки неандертальцев служили человеческим племенам, чтобы продолжать их род.

В результате таких действий архаические люди не могли размножаться сами – у них не было самок для оплодотворения.

"Есть много доказательств проникновения ДНК неандертальцев у нас, но ничего не свидетельствует о скрещивании в другом направлении", – отметил профессор Стрингер.

Ранее Homo sapiens и неандертальцы имели общего предка. Однако разошлись сотни тысяч лет назад. Первые контакты прошли около 60 тысяч лет назад. Это происходило, как правило, в Азии и Европе. И только через 20 тысяч лет неандертальцы полностью вымерли.

Напомним, что ученые обнаружили в пещере останки целой неандертальской семьи.

Новости мира: в Испании нашли рисунки неандертальцев

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