Ученые ошеломили новым исследованием об исчезновении неандертальцев: при чем здесь секс

Самки неандертальцев служили человеческим племенам, чтобы продолжать их род, говорят исследователи.
Исследование ученых выдвигает новые теории об исчезновении неандертальцев. Теперь они предполагают, что этот вид исчез с нашей планеты не из-за изменения климата, болезни или войны, а из-за любви.
Об этом пишет Independent.
Исследователи пришли к выводу, что человеческие племена отлавливали представителей женского рода неандертальцев. Поэтому самки неандертальцев служили человеческим племенам, чтобы продолжать их род.
В результате таких действий архаические люди не могли размножаться сами – у них не было самок для оплодотворения.
"Есть много доказательств проникновения ДНК неандертальцев у нас, но ничего не свидетельствует о скрещивании в другом направлении", – отметил профессор Стрингер.
Ранее Homo sapiens и неандертальцы имели общего предка. Однако разошлись сотни тысяч лет назад. Первые контакты прошли около 60 тысяч лет назад. Это происходило, как правило, в Азии и Европе. И только через 20 тысяч лет неандертальцы полностью вымерли.
Напомним, что ученые обнаружили в пещере останки целой неандертальской семьи.
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