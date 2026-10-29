Ученые ошибались 150 лет: анализ ДНК раскрыл правду о вымершем гигантском журавле

Кости гигантского журавля сбили ученых с толку / © Фото из открытых источников

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В XIX веке большие кости журавля, найденные в пещерах на юге Франции, натолкнули исследователей на мысль, что когда-то в Европе жил отдельный гигантский вид этих птиц . Его назвали Grus primigenia и считали вымершим. Теперь анализ древней ДНК показал, что эти остатки принадлежат не отдельному виду, а большим особям серого журавля, до сих пор живущему в Европе.

Об этом пишет People со ссылкой на новое исследование, опубликованное в научном журнале Royal Society Open Science.

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Что показал анализ древней ДНК

Исследовательская команда под руководством профессора эволюционной палеоэкологии Джона Стюарта из Борнмутского университета проанализировала генетический материал из 18 костей журавлей. Остатки были найдены в Англии, Уэльсе, Франции, Германии и на Балеарских островах. К исследованию присоединились специалисты Центра палеогенетики в Стокгольме.

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Ранее ученые определяли принадлежность таких остатков преимущественно по размеру и форме костей. Большие экземпляры считали доказательством существования отдельного вида. Однако генетический анализ позволил установить, что исследованные кости принадлежали Grus grus — современному серому журавлю.

Итак, загадка заключалась не в том, куда исчезла гигантская птица, а в том, была ли она отдельным видом вообще. Новые результаты показали, что, по крайней мере, исследованные останки не подтверждают существование самостоятельного вида Grus primigenia.

Почему древние журавли могли быть больше

Одно из возможных объяснений ошибки – естественные отличия в размерах самцов и самок. У журавлей самцы обычно больше самок, поэтому кости крупных самцов могли создать впечатление, что речь идет о другом виде. Джон Стюарт предполагает, что именно эта разница могла повлиять на классификацию, сформированную исследователями XIX века.

Однако остается другой вопрос: почему часть древних журавлей была больше современных представителей вида? Исследователи планируют продолжить работу, чтобы выяснить, какие факторы могли привести к уменьшению размеров птиц. Среди возможных объяснений они называют осушение водно-болотных угодий и изменения в использовании земель человеком, но эти предположения еще нуждаются в проверке.

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Могли ли ученые ошибиться и с другими вымершими птицами

Результаты исследования важны не только для истории одного журавля. Они поднимают более широкий вопрос: все ли древние виды птиц, описанные преимущественно по размеру и форме костей, действительно были отдельными видами? В некоторых случаях отличия могли отражать естественную изменчивость внутри вида, а не его исчезновение.

Исследователи не утверждают, что все сомнительные вымершие виды действительно продолжают существовать. Однако они считают, что для проверки отдельных классификаций может потребоваться анализ древнейшей ДНК. Это позволяет более точно различать виды, а также пересмотреть некоторые выводы о многообразии птиц в прошлом.

Как научные открытия меняют представление о животных — последние новости

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Иногда переосмысление начинается с давно известной находки, ранее не удававшейся правильно определить. Так произошло с оставшейся десятилетиями хранившейся в музейной коллекции, а впоследствии оказалась первой костью динозавра из Антарктиды . Такие открытия показывают, что новые методы и изучение старых материалов могут существенно дополнять знания о животных, живших на Земле миллионы лет назад.

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