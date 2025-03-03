Ученые открыли "безграничный" источник энергии, который может питать страну в течение 60 000 лет

Ученые обнаружили "безграничный" источник энергии, который вполне может снабжать страну электроэнергией в течение 60 000 лет.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта конкретная находка была обнаружена в Китае, а недавно рассекреченный отчет, опубликованный в китайском журнале Geological Review, показывает, что в стране может быть больше определенного радиоактивного металла, чем считалось ранее.

Торий – разновидность металла серебристого цвета, который может генерировать в 200 раз больше энергии, чем уран. И этот источник энергии имеет много преимуществ по сравнению с ураном, поскольку ториевые реакторы с расплавленной солью почти не производят радиоактивные отходы, что, конечно, хорошо для окружающей среды, а также они не нуждаются в водном охлаждении.

В недавнем отчете говорится о потенциально ключевой роли тория в утилизации отходов горнодобывающей промышленности Китая, поскольку только один горнодобывающий комплекс, как сообщается, производит около одного миллиона тонн тория.

Поэтому было высказано предположение, что горнодобывающий комплекс Bayan Obo может потенциально производить достаточно энергии, чтобы снабжать энергией весь Китай в течение 60 000 лет.

Шахта Bayan Obo / Фото: Getty Images

Фан Хунхай из Национальной ключевой лаборатории разведки урановых ресурсов, добычи и ядерного дистанционного зондирования в Пекине, главный научный сотрудник исследования, сказал: "Эти ресурсы тория в хвостохранилищах остаются абсолютно нетронутыми".

Тем временем пекинский геолог, пожелавший остаться анонимным, рассказал South China Morning Post : "Свыше столетия страны ведут войны за ископаемое топливо. Оказывается, бесконечный источник энергии лежит прямо у нас под ногами".

Хотя это открытие, безусловно, хорошая новость, чиновники все еще должны учесть многие факторы, в частности то, как они планируют добывать металл.

В сущности, для добычи тория понадобится тонна кислоты и энергии, которые, безусловно, нелегко достать. Кроме того, многие опасаются, что торий может быть использован не по назначению, поэтому чиновники, скорее всего, сделают все возможное, чтобы обеспечить его правильное использование.

Некоторые опасаются, что побочные продукты тория могут быть использованы для создания оружия, хотя эксперты утверждают, что этот металл не пригоден для использования в ядерных целях.

Хунхай добавил: "Спрос на торий в ядерной энергетике и ядерных двигателях создал значительные возможности и вызовы для разведки и эксплуатации ториевых ресурсов в Китае".

Хотя исследователи подсчитали, как долго общий запас тория в Китае может снабжать энергией страну, точный объем поставок держится в тайне из соображений национальной безопасности.

Напомним, эксперт оценила масштабы залежей редкоземельных металлов в Украине и какие месторождения уже захватила Россия.

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