Ученые открыли фермент, который может остановить прогрессирование опасных аутоиммунных заболеваний

Ученые нашли простой способ профилактики аутоиммунных заболеваний, который может уменьшить побочные эффекты, поскольку он не влияет на иммунитет так агрессивно, как другие методы.

Об этом пишет ScienceDaily.

Ученые из Университета Эмори достигли важного прорыва в лечении аутоиммунных заболеваний, в частности миастении Гравис. Это заболевание оказывает большое влияние на физическую силу и может затруднять дыхание, создавая угрозу для жизни. Новые открытия дают надежду на эффективное лечение МГ и подобных заболеваний.

Миастения Гравис (МГ) является хроническим аутоиммунным заболеванием, нарушающим связь между нервами и мышцами из-за активности антител IgG. Через него происходит слабость мышц и, в тяжелых случаях, затрудняет дыхание. Неумение организма регулировать антитела IgG приводит к чрезмерному иммунному ответу, что является причиной развития МГ и других аутоиммунных заболеваний.

Сообщается, что команда под руководством Эрика Сундберга из Университета Эмори обнаружила фермент эндогликозидаза CU43, способный нейтрализовать действие гиперактивных антител, в частности при миастении Гравис (МГ). Исследование на мышиных моделях показало, что CU43 модифицирует антитела, не активируя развитие болезни. Сундберг подчеркнул, что хотя антитела защищают от инфекций, они также могут вызвать аутоиммунные заболевания.

Недавнее открытие фермента CU43 предлагает новый подход к лечению аутоиммунных заболеваний, в том числе тех, где существуют ограниченные терапевтические варианты. Исследования на мышах показали, что CU43 стабильно уменьшает симптомы, вызванные гиперактивностью антител IgG, и эффективно даже в минимальных дозах, что в 4 000 раз меньше стандартных лекарств. Это значительно снижает потенциальные побочные эффекты. Соавтор исследования, иммунолог Джеффри Раветч, назвал эффективность CU43 "впечатляющей" по сравнению с традиционными методами.

Исследователи надеются, что полученные результаты позволят перейти к клиническим испытаниям фермента CU43 на людях. По словам Сундберга, этот фермент может применяться не только для лечения миастении Гравис, но и для других аутоиммунных заболеваний, поскольку влияет на причину заболеваний – чрезмерно активные антитела. Если CU43 будет успешно адаптирован для использования человеком, он может стать более безопасной альтернативой текущим иммуносупрессивным методам, требующим высоких доз.

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