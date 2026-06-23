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Ученые открыли "капсулу времени" в возрасте 300 тысяч лет: что нашли внутри пещеры
В Израиле археологи обнаружили «капсулу времени» из эпохи раннего палеолита.
Недалеко от города Фурейдис в Израиле археологи нашли пещеру, которой около 300 000 лет. Она отлично сохранилась. Там были обнаружены древние каменные инструменты, кости животных и следы огня. Эти находки помогут учёным лучше понять, как жили люди в то далекое время.
Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые называют это место «капсулой времени». Пещера хорошо сохранилась благодаря тому, что ее крыша обрушилась и защитила все внутри. Это уникальная находка, ведь на Ближнем Востоке почти не осталось мест того периода в столь хорошем состоянии.
«Это, вероятно, последняя культура очень продолжительного континуума [культур]. Между 250 000 и 50 000 лет назад Homo sapiens и неандертальцы создали совсем другую культуру, поэтому мы находимся именно в переходный момент», — отметил руководитель отдела доисторического наследия IAA и соруководитель раскопок Доктор Коби Варди.
Хотя человеческие остатки в пещере не нашли, ученые предполагают, что там жили древние люди. Возможно, это были Homo heidelbergensis — наши предки, являющиеся общими предками и современных людей, и неандертальцев.
Анализ находок, в том числе около 100 каменных инструментов, таких как боковые скребки и мастерски изготовленные ручные топоры, свидетельствует о высоком уровне развития тогдашнего общества. По словам Варди, найденные топоры отличаются своим «передовым дизайном».
Исследование также доказывает, что обитатели пещеры жили достаточно крупными социально связанными группами. Выявленные кости ланей, газелей, лошадей и дикого скота со следами резки указывают на то, что эти люди были ловкими охотниками, которые умели обрабатывать добычу и владели навыками контролируемого использования огня.
«Это очень важно, поскольку памятки этой фазы чрезвычайно редки; на Ближнем Востоке около десяти памятников, две в Сирии, одна в Ливане и шесть в Израиле», — отметил Коби Варди.
Он добавил, что это единственное место на хребте Кармел, где эту культуру удалось обнаружить в столь отличном состоянии. Это открытие, по мнению ученых, поможет восполнить пробелы в понимании критического этапа человеческой истории, когда давние традиции стали уступать место поведенческим моделям, присущим более поздним человеческим популяциям.
Напомним, мексиканские археологи обнаружили древние руины с характеристиками, которые раньше не видели в этом регионе. Уникальная находка, датируемая периодом до 600 года н. э., уже получила статус беспрецедентной.