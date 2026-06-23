Ученые открыли "капсулу времени" в возрасте 300 тысяч лет: что нашли внутри пещеры

Пещера (иллюстративная фотография)

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Недалеко от города Фурейдис в Израиле археологи нашли пещеру, которой около 300 000 лет. Она отлично сохранилась. Там были обнаружены древние каменные инструменты, кости животных и следы огня. Эти находки помогут учёным лучше понять, как жили люди в то далекое время.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые называют это место «капсулой времени». Пещера хорошо сохранилась благодаря тому, что ее крыша обрушилась и защитила все внутри. Это уникальная находка, ведь на Ближнем Востоке почти не осталось мест того периода в столь хорошем состоянии.

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«Это, вероятно, последняя культура очень продолжительного континуума [культур]. Между 250 000 и 50 000 лет назад Homo sapiens и неандертальцы создали совсем другую культуру, поэтому мы находимся именно в переходный момент», — отметил руководитель отдела доисторического наследия IAA и соруководитель раскопок Доктор Коби Варди.

Ученые нашли пещеру-капсулу времени: / © Israel Antiquities Authority

Хотя человеческие остатки в пещере не нашли, ученые предполагают, что там жили древние люди. Возможно, это были Homo heidelbergensis — наши предки, являющиеся общими предками и современных людей, и неандертальцев.

Находки ученых в пещере в Израиле / © Israel Antiquities Authority

Анализ находок, в том числе около 100 каменных инструментов, таких как боковые скребки и мастерски изготовленные ручные топоры, свидетельствует о высоком уровне развития тогдашнего общества. По словам Варди, найденные топоры отличаются своим «передовым дизайном».

Находки ученых в пещере в Израиле / © Israel Antiquities Authority

Исследование также доказывает, что обитатели пещеры жили достаточно крупными социально связанными группами. Выявленные кости ланей, газелей, лошадей и дикого скота со следами резки указывают на то, что эти люди были ловкими охотниками, которые умели обрабатывать добычу и владели навыками контролируемого использования огня.

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Находки ученых в пещере в Израиле / © Israel Antiquities Authority

«Это очень важно, поскольку памятки этой фазы чрезвычайно редки; на Ближнем Востоке около десяти памятников, две в Сирии, одна в Ливане и шесть в Израиле», — отметил Коби Варди.

Он добавил, что это единственное место на хребте Кармел, где эту культуру удалось обнаружить в столь отличном состоянии. Это открытие, по мнению ученых, поможет восполнить пробелы в понимании критического этапа человеческой истории, когда давние традиции стали уступать место поведенческим моделям, присущим более поздним человеческим популяциям.

Напомним, мексиканские археологи обнаружили древние руины с характеристиками, которые раньше не видели в этом регионе. Уникальная находка, датируемая периодом до 600 года н. э., уже получила статус беспрецедентной.

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