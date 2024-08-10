Ученые открыли новое доисторическое животное с нежной кожей дельфина и большими зубами-пилами

Международная группа ученых из Германии и Великобритании открыла новый вид древнего морского крокодила, названный Enalioetes schroederi. Эналиотес жил в мелководных морях, покрывавших большую часть территории современной Германии примерно 135 миллионов лет назад.

Об этом пишет PHYS.org.

У этого древнего крокодила семейства Metriorhynchidae была гладкая кожа без чешуи, ласты и хвостовой плавник. Эналиотес охотился на быстро движущихся животных, таких как кальмары и рыба. Но его большие, пилообразные зубы позволяют предположить, что его добычей также могли быть другие морские рептилии.

Подробно описать доисторическое морское чудовище смогли после того, как был найден хорошо сохранившийся череп животного.

"Эта находка замечательная. После проведения компьютерной томографии мы смогли многое узнать о внутренней анатомии этих морских крокодилов и реконструировать внутренние полости и даже внутренние уши животного", — рассказал руководитель проекта Свен Сакс.

Доктор Марк Янг из Школы геологических наук Эдинбургского университета объяснил, что Эналиотес является уникальной ветвью эволюции крокодилов.

"В юрский период метриориниды развили план тела, радикально отличающегося от других крокодилов — ласты, хвостовой пловец, потеря костной брони и гладкая кожа без чешуи. Эти изменения были адаптацией ко все более морскому образу жизни", — рассказал ученый.

Он добавил, что анатомия черепа эналиотеса – большие глаза и маленькие уши – говорит о том, что он был очень хорошим и быстрым плавцом.

Прекрасно сохранившийся череп вместе с первыми шейными позвонками были обнаружены более ста лет назад немецким архитектором в карьере недалеко от Ганновера. Первоначально артефакт был передан для изучения в Прусскую геологическую службу в Берлине, но во время Второй мировой войны его следы затерялись. Спустя годы выяснилось, что череп вернули нашедшему его архитектору, а он после войны передал его музею Миндена в Западной Германии.

New Species of Ancient Marine Crocodile Расписанный в Германии https://t.co/Rv7VlTLkP3 pic.twitter.com/kgnUFLyn13 — Infyscience (@infyscience) August 9, 2024

Напомним, ученые раскрыли тайну динозавров Юрского периода. Оказалось, что некоторые динозавры могли стать теплокровными около 180 миллионов лет назад, чтобы приспособиться к изменению климата.

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