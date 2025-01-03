Ученые открыли новую группу крови: что известно

Она характеризуется отсутствием антигена AnWj, который есть у более 99,9 % людей.

В 1972 году во время исследования крови беременной женщины был обнаружен необычный профиль, в котором отсутствует важная молекула на эритроцитах.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Результатом этого стало обнаружение новой группы крови под названием MAL, о чем сообщили ученые в сентябре 2024 года. Доктор Луиза Тилли, ведущий автор исследования, описала это открытие как "огромную веху" в науке. Группа крови MAL отличается отсутствием антигена AnWj, который обычно присутствует у более 99,9% людей. Выявление этой аномалии имеет важное значение для медицинской практики, поскольку неправильное переливание крови из-за несоответствия антигенов может привести к серьезным иммунным реакциям.

"Более того, предыдущие исследования показали, что AnWj на самом деле не присутствует у новорожденных, а появляется вскоре после рождения", - говорится в материале.

С помощью генетических исследований было подтверждено, что антиген AnWj отсутствует из-за наследственных мутаций, что открывает новые возможности для точного диагностирования и лечения болезней крови.

Напомним, ученые обнаружили сотни гигантских следов, оставленных 166 миллионов лет назад.

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