Ученые открыли новую группу крови с уникальным антигеном

Кровь / © УНИАН

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38-летняя жительница южноиндийского округа Колар стала первым человеком в мире, у которого обнаружили ранее неизвестный антиген группы крови. Открытие стало возможным после того, как женщину госпитализировали в больницу в городе Колар для проведения операции на сердце.

Об этом сообщило издание The New Indian Express.

Несмотря на то, что у пациентки была определена группа крови O Rh+ — самая распространенная в мире — ни одна из доступных донорских единиц этой группы не оказалась с ней совместимой. Медицинский случай передали в Центр крови Ротари Бангалор TTK, где команда специалистов с помощью современных серологических методов обнаружила, что ее кровь «панреактивная», то есть несовместима со всеми тестируемыми образцами.

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Подозревая, что речь может идти о чрезвычайно редкой или неизвестной группе крови, специалисты исследовали образцы еще 20 родственников пациентки, но не нашли ни одного, который бы совпадал. Несмотря на отсутствие подходящего донора, операцию удалось успешно провести без переливания крови.

Образцы были отправлены в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в Бристоле, Великобритания. После десяти месяцев углубленных исследований и молекулярного анализа ученые подтвердили существование нового антигена системы групп крови Кромера. Этот антиген получил официальное название CRIB — от «Cromer, India, Bangalore».

Об открытии было официально объявлено на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT), который проходил в Милане в июне 2025 года.

Центр крови Ротари Бангалор TTK после этого начал создание Реестра редких доноров в партнерстве с Управлением переливания крови штата Карнатака, Индийским советом медицинских исследований (IIH) в Мумбаи и при технической поддержке ISBT. В центре сообщили, что и раньше участвовали в случаях поддержки пациентов с редкими группами крови, среди которых D--, Rh ноль, Inb-отрицательный и тому подобное.

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Ранее у женщины из Гваделупы обнаружили совершенно новую группу крови. Кровь этой женщины стала 48-й в системе групп крови, которые официально признаны Международным обществом переливания крови.