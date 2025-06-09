Ученые открыли новую "суперземлю" в пригодной для жизни зоне (фото)

Астрономы рассказали о планете, расположенной в зоне, пригодной для жизни / © Pixabay

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Астрономы недавно обнаружили экзопланету Kepler-725c, расположенную в зоне, пригодной для жизни, на расстоянии примерно 2472 световых лет от Земли. Эта планета имеет массу, похожую на массу «мини-нептуна» или «суперземли», что делает ее особенно интересной для исследований.

Об этом говорится в earth со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Что такое «суперземля»

Это планета, масса которой превышает земную, но она все еще может быть каменистой. Такие миры могут содержать атмосферу и, возможно, жидкую воду — ключевые факторы для поддержания жизни.

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Астрономы недавно обнаружили экзопланету Kepler-725c Фото earth.com

Как ее нашли

Kepler-725c был обнаружен с помощью метода вариаций времени транзита (TTV). Это метод, позволяющий обнаруживать «скрытые» планеты, не проходящие прямо перед звездой, но влияющие на орбиты соседних планет своим гравитационным полем.

Астрономы исследовали движение другой планеты — Kepler-725b (теплого Юпитера), и обнаружили изменения в ее орбите, указывающие на наличие другого объекта — именно Kepler-725c.

Условия Kepler-725c:

вращается вокруг звезды типа G9V (похожа на Солнце);

период обращения: примерно 207,5 дней;

радиус орбиты: 0.674 астрономические единицы;

получает 1.4 раза больше солнечного излучения, чем Земля;

частично находится в зоне, подходящей для жизни.

Это означает, что температурные условия могут быть умеренными, однако для полной оценки жизнепригодности требуется больше данных — об атмосфере, наличии воды, стабильности поверхности и т.д.

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Итак, миссии типа европейского проекта PLATO сосредоточены на поиске небольших планет вокруг звезд, подобных Солнцу. Такие открытия приближают нас к цели найти «Землю 2.0».

Напомним, другое исследование доказало, что уровень кислорода на Земле начнет стремительно снижаться в течение следующего миллиарда лет.

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