Ученые открыли новый род гигантских тарантулов с необычным поведением

Ученые обнаружили сразу несколько новых видов тарантулов, которые настолько отличаются от известных ранее, что для них пришлось создать отдельный род — Satyrex.

Об этом говорится в материале Science Daily.

Исследование провела международная команда под руководством Алиреза Замани из Университета Турку. Новые пауки были найдены на Аравийском полуострове и в регионе Африканского Рога.

По словам исследователей, эти тарантулы обладают уникальными анатомическими особенностями. В частности, у самцов рекордно длинные щупальца среди всех известных тарантулов. У самого большого вида — Satyrex ferox — размах ног достигает около 14 см, а длина щупалец может достигать 5 см.

Название рода сочетает слово «сатир» с греческой мифологии и латинское rex («король»), что подчеркивает необычный вид этих пауков.

Агрессивное поведение

Один из видов — Satyrex ferox — получил название, что означает «лютый», и оно полностью соответствует его поведению.

По словам ученых, паук агрессивно реагирует даже на незначительную угрозу: поднимает передние лапы и издает шипящие звуки, создавая их трением специальных волосков.

Исследователи предполагают, что очень длинные щупальца самцов имеют практическое значение — они помогают во время спаривания держаться на безопасном расстоянии от самки и избегать нападения.

Новые виды

В новый род вошли несколько видов, в частности:

Satyrex arabicus

Satyrex somalicus

Satyrex speciosus

Также к нему отнесли ранее известный вид Satyrex longimanus, который раньше классифицировался иначе.

Ученые отмечают, что именно необычно длинные щупальца стали ключевым признаком создания нового рода.

