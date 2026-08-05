Ученые открыли новый секрет молодости, и он оказался довольно неожиданным: что выяснили

Старение (иллюстративное фото)

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Знание нескольких языков может быть связано с более медленным старением мозга. Ученые выяснили, что мозговая активность многоязычных людей выглядит моложе, чем можно было бы ожидать в соответствии с их реальным возрастом.

Результаты исследования представили на форуме Федерации европейских нейробиологических обществ FENS 2026, пишет SciTechDaily.

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Ученые предполагают, что регулярное переключение между языками становится своеобразной тренировкой для мозга. Человеку приходится быстро выбирать нужные слова, подавлять другой язык и приспосабливаться к разной грамматике и произношению.

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С возрастом связи между нервными клетками постепенно слабеют, что может приводить к ухудшению памяти и замедлению мышления. Однако у людей с многоязычным опытом эти изменения оказались менее выраженными.

Четыре языка «омолодили» мозг на 13 лет

Исследование провела доктор Лусия Аморузо из Баскского центра когнитивных исследований мозга и языка в Испании вместе с коллегами из Чили, Аргентины и Ирландии.

Ученые сосредоточились на жителях Страны Басков, где люди часто используют испанский, баскский, французский и английский языки. Участники владели от одного до четырех языков.

Первоначально исследователи изучили активность мозга 728 человек с помощью магнитоэнцефалографии. Этот метод фиксирует слабые магнитные поля, возникающие при работе нервных клеток.

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Искусственный интеллект проанализировал полученные данные и создал своеобразные «часы старения мозга», способные определять его примерный возраст по характеру нейронной активности. Затем модель проверили на отдельной группе из 144 человек.

Выяснилось, что мозг людей, владевших двумя языками, выглядел примерно на шесть лет моложе, чем у тех, кто говорил только на одном. У носителей трех языков разница составляла около семи лет, а четырех – до 13 лет.

«У людей, владеющих большим количеством языков, мозг выглядел моложе, чем можно было бы ожидать, учитывая их хронологический возраст», — пояснила Аморузо.

Помимо количества языков значение также имели уровень владения ими и возраст, в котором человек начал изучать второй язык. Чем раньше участники знакомились с ней и чем лучше ею владели, тем медленнее проявлялись признаки старения мозга.

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Причинная связь еще не доказана

При анализе ученые учли возраст, пол и образование участников. В то же время, результаты пока не доказывают, что именно многоязычие непосредственно омолаживает мозг.

Люди, владеющие несколькими языками, могут также отличаться образом жизни, уровнем социальной активности и другими привычками, влияющими на здоровье.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, проявляется ли такой эффект у людей с нейродегенеративными заболеваниями, в частности, болезнью Альцгеймера. Они также хотят проверить, сильнее ли тренируют мозг близкородственные языки, между которыми сложнее переключаться из-за схожих слов и грамматических конструкций.

Профессор Кристина Далла, не принимавшая участия в исследовании, отметила, что изучение второго, третьего или четвертого языка может помогать мозгу дольше оставаться молодым.

По ее словам, изучать иностранные языки полезно в любом возрасте — не только из-за культурных и социальных преимуществ, но и из-за возможного положительного влияния на здоровье мозга.

Напомним, ученые обнаружили редкую генетическую болезнь, из-за которой люди стареют гораздо быстрее. Это исследование впервые показало, как «биологические часы» в нашей ДНК влияют на появление старческих болезней . Поэтому в будущем может быть найден способ влиять на старение человека.

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