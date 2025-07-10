Ученые открыли новый слой внутри ядра Земли: что о нем известно

Земля

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Внутреннее ядро Земли — твердое, металлическое и раскаленное до 6000°C — оказалось еще сложнее по строению. Ученые обнаружили в его центре новую структуру — самое внутреннее ядро.

Об этом сообщило издание Discover Magazine.

Под земной корой и мантией находится ядро планеты, которое состоит из двух частей: жидкого внешнего слоя и твердого внутреннего ядра. Его диаметр — около 2400 км, что почти равно размеру Луны. Несмотря на экстремальную температуру, ядро остается твердым из-за сверхвысокого давления в недрах.

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Исследование, проведенное учеными из Австралийского национального университета, подтвердило, что внутреннее ядро не является однородным. Благодаря анализу сдвиговых (S-) волн — сейсмических колебаний, которые проходят только через твердые среды, — специалисты установили наличие еще одного слоя внутри уже известного ядра. Его радиус составляет примерно 300-600 км.

Эти данные свидетельствуют, что внутреннее ядро могло затвердеть в несколько этапов и имеет сложную внутреннюю структуру.

Впервые твердую природу внутреннего ядра зафиксировала в 1936 году датский сейсмолог Инге Леманн. Тогда она зафиксировала специфические отражения сейсмических волн после землетрясения вблизи Новой Зеландии. Новейшие методы анализа позволяют не только подтвердить это открытие, но и расширить представление о строении недр Земли.

Ядро Земли, в частности его жидкая внешняя часть, ответственно за создание глобального магнитного поля, защищающего нашу планету от солнечного и космического излучения.

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Напомним, в июле и августе 2025 года наша планета будет вращаться быстрее, чем обычно. Ученые прогнозируют, что 9 июля, 22 июля и 5 августа день будет длиться на 1,3-1,5 миллисекунды меньше, чем стандартные 24 часа.

Ранее мы писали, что новое исследование выявило необычный тектонический процесс, происходящий под Центрально-Анатолийским плато в Турции. Часть земной коры там будто «стекает» вглубь недр планеты.