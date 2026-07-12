Ученые открыли новый вид гигантского динозавра — помогла одна кость

Динозавр принадлежал к группе зауроподов

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Исследователи Университета Махасаракгама (Таиланд) идентифицировали новый вид гигантского динозавра — его назвали Uragasaurus kalasinensis.

Об этом сообщает Science Alert.

Uragasaurus принадлежал к завроподам — группе гигантских растительноядных ящеров, куда еще входят диплодок и бронтозавр. Существо жило в лесах Юго-Восточной Азии перед переходом от юрского к меловому периоду, который начался около 143 миллионов лет назад. Это первый официально названный представитель семьи мамензавридов из северо-восточного Таиланда.

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Основой для описания нового вида стал позвонок, найденный в формации Пхукрадунга. Этот ископаемый пласт образовывался миллионы лет, пока сложная система рек откладывала осадок и обломки на широкой пойме. Для палеонтолога кость завропода содержит немало деталей — форму, расположение опорных гребней, полости от воздушных мешков дыхательной системы и внутреннюю структуру. Все это разнится между видами.

Напомним, на территории стоянки Каррерас-Пампа исследователи обнаружили около 18 тысяч отдельных следов, оставленных динозаврами примерно 70 миллионов лет назад.

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