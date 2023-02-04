Ученые открыли новый вид лягушек, не умеющих квакать

Лягушка отличается от других своей окраской.

В Танзании открыли новый вид лягушек-прыгунов. Они имеют необычную окраску, не умеют квакать и взаимодействуют с помощью прикосновений.

Об этом пишет Science News.

Лягушку назвали Hyperolius ukaguruensis. Она также отличается от других лягушек цветом. Большинство земноводных из этой группы зелено-серебристые, а Hyperolius ukaguruensis золотисто-коричневая.

Вместо привычного квакания самки этих лягушек касаются колючек на горле самцов, чтобы распознать потенциальных партнеров. Биологи сравнивают этот способ обмена информацией со шрифтом Брайля.

Напомним, китайские палеонтологи установили новый вид окаменелости креветки, найденной в провинции Юньнань на юго-западе Китая, в возрасте 518 миллионов лет.

В польский зоопарк переехал карликовый гиппопотам Джабари

Читайте также: