Ученые открыли новый вид ящериц и назвали его в честь дракона из популярного сериала: что известно

Новый вид ящерицы / © popsci.com

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В высокогорных лесах Таиланда ученые открыли новый вид ящериц, получивший свое название в честь знаменитого персонажа из вселенной «Игры престолов».

Об этом сообщает Popsci.

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Новую ящерицу назвали Acanthosaura syrax (акантозавр сиракс) в честь Сиракса — желтого дракона королевы Рейниры Таргариен из «Дома Дракона» и книги «Огонь и кровь». Ученые выбрали это имя, потому что рептилия, как и сказочный дракон, имеет желтовато-зеленый цвет, небольшой размер и откладывает очень много яиц для своего тела. На английском ее предлагают назвать Syrax mountain horned dragon.

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Благодаря этому открытию общее количество известных ящериц рода Acanthosaura выросло до 23. Представители вида принадлежат к группе горных рогатых драконов с колючими челками вдоль шеи и спины. A. syrax обитает в вечнозеленых лесах Национального парка Мэ Вонг на высоте более 1224 метров и, судя по всему, больше нигде не встречается.

Кроме окраски, новая ящерица отличается наименьшей чешуей на шее и спинном гребне среди всех родственных видов, небольшим телом, отсутствием черного пятна вокруг глаза и характерной темной меткой на воротнике. Генетический анализ двух генов также подтвердил, что A. syrax отличается от своего ближайшего родственника — Acanthosaura lepidogaster — и других представителей группы.

Авторы исследования отмечают, что популяции этой ящерицы естественным образом рассеяны из-за пересеченного рельефа горных хребтов и встречаются только в узкой полосе высокогорного леса. Поэтому вид уязвим к антропогенному давлению.

Новый вид ящерицы / © popsci.com

Ученые призывают усилить охрану природы в Национальном парке Мэ Вонг, предполагая, что новый вид может стать флагманским для этого региона наряду с индокитайским тигром, азиатской лесной черепахой и другими редкими животными.

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Напомним, в высокогорной пещере Китая биологи обнаружили новый вид пресноводной улитки Erhaia dijiang, которая полностью лишена глаз и пигментации. В ходе исследования ученым удалось найти только три живых взрослых особи, что вызывает беспокойство относительно сохранения уязвимой популяции.

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