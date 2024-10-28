Ученые открыли новый вид змей и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо – вот почему (фото)

Недавно открытый в Западных Гималаях вид зубастой змеи был назван в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Об этом сообщает New York Post.

Когда ученые проанализировали ДНК змеи, они обнаружили, что хотя она имеет знакомые характеристики других змей, она оказалась совершенно новым видом: Anguiculus dicaprioi или гималайская змея Ди Каприо.

Ученые, открывшие вид змей медного цвета с десятками зубов, назвали его в честь 49-летнего Ди Каприо, поскольку "американский актер, кинопродюсер и защитник окружающей среды принимал активное участие в повышении осведомленности о глобальном изменении климата (и) растущей утрате биоразнообразия", – отмечают исследователи.

Новый вид змей Anguiculus dicaprioi / Фото: Nature/Vipul Ramanuj

Змея Ди Каприо имеет длину всего 55 см, что считается небольшим размером, "короткую" голову, "большие" ноздри, множество зубов и "круто куполообразную морду". На шее у нее есть "слабая" серая полоса, похожая на "ошейник". Змея была найдена, когда она "грелась" на болотистой горе и "оставалась неподвижной, пока ее не поймали, и не предпринимала попыток укусить". Эксперты полагают, что змея может выжить на высоте до 1860 м.

Ученые впервые обнаружили этот вид еще в 2020 году, и до этого его видели только в Непале и индийском регионе Химачал-Прадеш.

Новый вид змей Anguiculus dicaprioi / Фото: Nature/Vipul Ramanuj

Ди Каприо увлекся защитой окружающей среды еще в детстве, о чем он рассказал в 2016 году в интервью изданию People: "В юношестве я был очень расстроен видами, которые вымерли в результате антропогенной деятельности, и это привело меня к долгому пути, чтобы привлечь меня к экологическим проблемам".

Он припомнил, как встречался с бывшим вице-президентом Альбертом Гором, когда ему было около 20 лет, чтобы разработать план.

"Он посадил меня, нарисовал картину планеты, нарисовал нашу атмосферу и сказал: "Это самый важный кризис, с которым сталкивается человечество", и с тех пор я не только увлекся этой проблемой, но и действительно обеспокоился, почему мы, как коллективное мировое сообщество, не делаем достаточно для ее решения", — сказал тогда Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Звезда "Титаника" основал Фонд Леонардо Ди Каприо в 1998 году, "поддерживающий более 35 инновационных природоохранных проектов по всему миру, направленных на защиту уязвимых экосистем и ключевых видов".

Напомним, ученые выяснили, на каких планетах могут жить инопланетяне. Инопланетной жизни может не понадобиться планета для существования.

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