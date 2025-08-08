Ученые открыли самую большую черную дыру во Вселенной: что о ней известно

Черная дыра / © NASA

Реклама

Ученые нашли самую массивную из известных на сегодняшний день черных дыр, масса которой равна 36 миллиардам Солнца. Она расположена в галактике под названием Космическая Подкова, находящейся в пяти миллиардах световых лет от Земли.

Об этом пишет Daily Mail.

Эта ультрамассивная черная дыра примерно в 10 000 раз тяжелее сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь и приближается к теоретическому пределу, физически возможному во Вселенной.

Реклама

Как нашли эту «спящую» черную дыру?

Обычно дальние черные дыры обнаруживают с помощью излучения, которое они создают, активно поглощая материю. Этот процесс образует очень яркие квазары, которые можно увидеть с Земли. Однако недавно обнаруженная черная дыра находится в «спящем» состоянии, то есть она не поглощает материю и не излучает свет.

Чтобы найти черную дыру, ученые использовали гравитационное линзирование. Это явление, которое предсказал Эйнштейн. Очень массивные объекты, как эта галактика, искажают пространство. Поэтому свет, идущий мимо, изменяет направление. Так галактика Космическая Подкова заломила свет и образовала форму подковы. Измеряя, как чёрная дыра искривляет свет, а также скорость движения звезд вокруг нее (около 400 км/с), ученые смогли точно оценить ее массу.

Связь между черной дырой и ее галактикой

Исследователи полагают, что такая гигантская масса черной дыры связана с размером ее галактики-хозяина. Космическая Подкова является одной из самых известных галактик и, вероятно, сформировалась в результате слияния целого скопления меньших галактик.

Соавтор исследования, профессор Томас Коллетт, предполагает, что «все сверхмассивные черные дыры, изначально бывшие в галактиках-компаньонах, теперь также объединились, образуя ультрамассивную черную дыру, которую мы обнаружили». По его словам, это открытие является конечным состоянием формирования как галактик, так и черных дыр.

Реклама

Это исследование открывает новый метод для выявления «молчаливых» черных дыр по всей Вселенной.

Напомним, группа ученых выдвинула смелую идею — отправить межзвездную миссию прямо в сердце далекой черной дыры. Этот план, напоминающий научную фантастику, может революционизировать наше понимание физики, но требует разработки технологий, которых пока не существует.