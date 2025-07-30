Ученые открыли "супермагистраль" в глубинах океана: как морская жизнь соединена по всему миру

Новые доказательства глобального взаимодействия морских видов / © pixabay.com

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Международная группа ученых провела масштабное исследование, обнаружившее, что жизнь в глубинах океана имеет более тесные связи по всему миру, чем считалось ранее.

Об этом говорится в исследовании на сайте nature.

Анализируя ДНК более двух с половиной тысяч образцов хрупких звезд — древних морских существ, исследователи проследили их миграцию через океаны на протяжении миллионов лет. Эти существа создали невидимую «сеть», объединяющую экосистемы от Северного полюса до экватора.

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Результаты, опубликованные в журнале Nature, основываются на анализе 2699 образцов из коллекций 48 музеев. Оказалось, что глубоководные виды, в отличие от мелководных, обладают способностью к межконтинентальной миграции благодаря стабильной среде обитания и особенностям своей биологии.

Доктор Тим О’Хара, главный автор исследования, сравнивает глубоководные просторы с глобальной «супермагистралью», по которой хрупкие звезды путешествовали десятки миллионов лет. Их личинки, насыщенные желтком, способны дрейфовать в воде длительное время, выдерживая давление и низкую температуру, что позволяет преодолевать огромные расстояния, например между Австралией и Атлантикой.

В то же время исследователи отмечают: несмотря на глобальные связи, глубокое море имеет региональные отличия, вызванные географическими барьерами, локальными условиями и вымираниями. Поэтому понимание механизмов движения и эволюции морских видов приобретает особый вес в контексте угроз, которые несут климатические изменения и добычу ресурсов.

«Глубокое море — это одновременно взаимосвязанное пространство и чрезвычайно хрупкая система». Исследование стало примером важности международного научного сотрудничества и сохранения музейных коллекций для будущих открытий», — подытожил доктор О’Хара.

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Напомним, «Ледник Судного дня» трескается, о чем ученые предупредили заблаговременно, пока не зафиксированы катастрофические последствия.

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