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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Ученые открыли теплый Юпитер — что известно о новой планете

Планета вращается вокруг своего тела каждые 58,2 дня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Астрономы совершили новое открытие

Астрономы совершили новое открытие / © Associated Press

Астрономы открыли новую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды, похожей на Солнце.

Об этом сообщает Phys.org.

Согласно исследованию, NGTS-39 b имеет радиус примерно 1,09 радиуса Юпитера и массу 1,47 массы Юпитера, что обеспечивает плотность 1,411 г/см3.

На основе полученных параметров астрономы классифицировали NGTS-39b как долгопериодически тёплый Юпитер. Они предполагают, что планета имеет состав, в котором преобладают водород и гелий, хотя его плотность выше, чем у Юпитера, и может свидетельствовать о повышенном содержании тяжелых элементов.

Что касается родительской звезды, NGTS-39 примерно на 16% больше и массивнее Солнца. Эффективная температура звезды составляет 6053 K, а ее возраст оценивается в 2,2 миллиарда лет.

Напомним, астрономы обнаружили каменистую планету, примерно вдвое больше нашей, которая вращается в зоне жизни вокруг своей родительской звезды Gliese 3378.

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Дата публикации
Количество просмотров
106
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