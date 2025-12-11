ТСН в социальных сетях

Наука и IT
33
2 мин

Ученые открыли тыквенную лягушку размером с ноготь — как ее нашли

В бразильских горах обнаружили лягушку длиной с ноготь — и это ранее неизвестный науке вид. Ее нашли благодаря необычному кваканью.

София Бригадир
Brachycephalus lulai. Фото: Луис Фернандо Рибейро/CC-BY 4.0

Brachycephalus lulai. Фото: Луис Фернандо Рибейро/CC-BY 4.0

В высокогорных лесах южной Бразилии ученые описали новый вид миниатюрной лягушки, которая сияет оранжевым цветом и имеет размер чуть больше сантиметра. Вид, получивший название Brachycephalus lulai, обнаружили в горном хребте Серра-ду-Кирири в штате Санта-Катарина — на высоте более 750 метров над уровнем моря.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Маленькая «тыквенная» лягушка обитает во влажной подстилке листьев и встречается только на очень ограниченном участке облачного леса. Это делает ее высокоэндемичной — вид полностью привязан к конкретному региону. Рядом с ней живут два других оранжевых родственника из того же семейства Brachycephalidae.

По словам исследователей, найти лягушку помогло ее громкое брачное кваканье. Самцов находили по голосу, тогда как самки попадались случайно. В лаборатории ученые провели детальный генетический и морфологический анализ собранных образцов, после чего официально подтвердили существование нового вида и посвятили его название президенту Бразилии Луису Инасиу Лули да Силве.

Несмотря на чрезвычайно маленький ареал, B. lulai пока живет в относительно нетронутой среде, поэтому биологи отнесли вид к категории «наименьшее беспокойство». В то же время другие лягушки Санта-Катарины находятся на грани исчезновения из-за потери естественных лесов, выпас скота, инвазивные растения, туризм и добыча полезных ископаемых.

Ученые отмечают: сохранение этих территорий должно стать приоритетом. В Бразилии продолжаются дискуссии о создании нового федерального подразделения по охране природы для защиты облачных лесов без необходимости выкупа частных земель.

Исследователи добавляют, что работа над каталогизацией представителей рода Brachycephalus продолжается уже семь лет, и дальнейшие полевые исследования помогут уточнить границы видов. Однако недостаток финансирования и сложный доступ к горным участкам затрудняют эту работу — иногда экспедиции возможны только после прорубки длинных троп в густых лесах.

Напомним, в пустыне Катара ученые обнаружили гигантское кладбище животных. Впрочем, только сейчас команда из Смитсоновского института и Музеев Катара завершила комплексное исследование в районе Аль-Масжабия.

