Ученые открыли тыквенную лягушку размером с ноготь — как ее нашли
В бразильских горах обнаружили лягушку длиной с ноготь — и это ранее неизвестный науке вид. Ее нашли благодаря необычному кваканью.
В высокогорных лесах южной Бразилии ученые описали новый вид миниатюрной лягушки, которая сияет оранжевым цветом и имеет размер чуть больше сантиметра. Вид, получивший название Brachycephalus lulai, обнаружили в горном хребте Серра-ду-Кирири в штате Санта-Катарина — на высоте более 750 метров над уровнем моря.
Об этом сообщило издание Science Alert.
Маленькая «тыквенная» лягушка обитает во влажной подстилке листьев и встречается только на очень ограниченном участке облачного леса. Это делает ее высокоэндемичной — вид полностью привязан к конкретному региону. Рядом с ней живут два других оранжевых родственника из того же семейства Brachycephalidae.
По словам исследователей, найти лягушку помогло ее громкое брачное кваканье. Самцов находили по голосу, тогда как самки попадались случайно. В лаборатории ученые провели детальный генетический и морфологический анализ собранных образцов, после чего официально подтвердили существование нового вида и посвятили его название президенту Бразилии Луису Инасиу Лули да Силве.
Несмотря на чрезвычайно маленький ареал, B. lulai пока живет в относительно нетронутой среде, поэтому биологи отнесли вид к категории «наименьшее беспокойство». В то же время другие лягушки Санта-Катарины находятся на грани исчезновения из-за потери естественных лесов, выпас скота, инвазивные растения, туризм и добыча полезных ископаемых.
Ученые отмечают: сохранение этих территорий должно стать приоритетом. В Бразилии продолжаются дискуссии о создании нового федерального подразделения по охране природы для защиты облачных лесов без необходимости выкупа частных земель.
Исследователи добавляют, что работа над каталогизацией представителей рода Brachycephalus продолжается уже семь лет, и дальнейшие полевые исследования помогут уточнить границы видов. Однако недостаток финансирования и сложный доступ к горным участкам затрудняют эту работу — иногда экспедиции возможны только после прорубки длинных троп в густых лесах.
