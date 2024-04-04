Ученые открыли уникальную суперземлю, где одна часть планеты перешла на темную сторону

Ученые впервые обнаружили суперземлю, которая повернута к своей звезде только одной стороной.

Об этом пишет IFLScience.

Обнаруженная суперземля известна как LHS 3844b, но ее также называют Куа'куа. Звезду, вокруг которой оборачивается Куа'куа, назвали Батсу. Экзопланета совершает оборот вокруг своей звезды чуть менее чем за 12 часов.

В отличие от Луны, чья оборотная сторона получает солнечный свет ежемесячно, одно полушарие Куа'куа всегда освещено днем, а на другой царит тьма. Но некоторые нюансы в этой истории остаются неясными. К примеру, поверхностный нагрев планеты.

Планета, находясь от своей звезды в такой близости, должна сильно нагреваться. Но моделирование показывает, что наблюдаемая суперземля достаточно прохладна.

Ученые предполагают, что все дело в орбите Куа'куа. Если бы планета вращалась по орбите Меркурия с резонансом 3:2 — каждые два оборота Меркурия вокруг Солнца он совершает три оборота вокруг своей оси. Тогда Куа'куа была бы гораздо горячее.

Исследователи также предполагают, что у планеты, в 2,3 раза превышающей объем Земли, нет атмосферы.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды того же типа, что и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому ее одна сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

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