Ученые открыли уникальных тарантулов с рекордно крупными органами размножения: что известно

Новый вид тарантулов был открыт учеными. / © ZooKeys

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Ученые обнаружили новый род тарантулов, самцы которого имеют самые большие среди всех известных пауков органы для размножения. Их длина достигает пяти сантиметров. Они служат уникальным механизмом защиты от того, чтобы самки не съели их во время спаривания.

Это исследование опубликовано в журнале ZooKeys .

Исследуя пауков с Аравийского и Сомалийского полуостровов, арахнологи нашли четыре новых вида тарантулов, ведущих скрытый образ жизни: Satyrex ferox , S. arabicus , S. somalicus и S. speciosus . Эти виды объединили в новый род Satyrex, названный в честь мифического Сатира, известного своей плодовитостью.

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Наиболее заметной особенностью этих пауков являются передние конечности (педипальпы), которые самцы используют для размножения. У крупнейшего представителя рода Satyrex ferox эти конечности имеют длину пять сантиметров, тогда как размах его ходильных ног составляет 14 сантиметров. Ученые предполагают, что такая длина позволяет самцам держаться на безопасном расстоянии от агрессивных самок, которые могли бы их съесть.

Феномен, когда животные поедают своих партнеров после спаривания, известен у многих видов. Например, самцы тихоокеанских осьминогов, которые значительно меньше самок, используют яд, чтобы обезопасить себя. А в Австралии ученые зафиксировали попытку редкой лягушки съесть самца. В то же время у самцов ос-гончаров необычная анатомия гениталий помогает им защищаться от хищников, а не от партнерш.

Напомним, палеонтологи из Германии открыли ранее неизвестный вид плезиозавра – древней морской рептилии, жившей в океанах 183 миллиона лет назад. Открытие совершили, исследуя почти полный скелет, который был найден еще в 1978 году, но десятилетиями ждал своего изучения.