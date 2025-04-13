Ученые открыли уникальный звук, облегчающий тошноту

Женщина за рулем / © Freepik

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Исследовательская группа под руководством Такуми Кагавы и Масаши Като из Высшей медицинской школы Нагойского университета обнаружила, что «уникальная технология звуковой стимуляции» — устройство, влияющее на внутреннее ухо с помощью определенной длины звуковой волны, может уменьшить тошноту.

Лишь одна минута стимуляции значительно уменьшила головокружение и дискомфорт, которые испытывают люди, читающие в движущемся автомобиле. Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Health and Preventive Medicine, указывают на простой и эффективный метод лечения этого распространенного заболевания, передает SciTechDaily.

«Наше исследование продемонстрировало, что кратковременная стимуляция с помощью уникального звука под названием „звуковая специя“ облегчает симптомы укачивания, такие как тошнота и головокружение», — сказал Кагава. «Эффективный уровень звука находится в диапазоне повседневного воздействия шума окружающей среды, что свидетельствует о том, что звуковая технология является эффективной и безопасной».

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Это открытие является важным дополнением к недавним выводам о звуке и его влиянии на внутреннее ухо. Все большее количество данных свидетельствует о том, что стимуляция части внутреннего уха, связанной с равновесием, с помощью уникального звука может потенциально улучшить равновесие. Используя мышиную модель и людей, исследователи определили уникальный звук на частоте 100 Гц как оптимальную частоту.

Как звук стимулирует внутреннее ухо

«Вибрации уникального звука стимулируют отолитические органы внутреннего уха, которые определяют линейное ускорение и силу тяготения», — объясняет Като. «Это свидетельствует о том, что уникальная звуковая стимуляция может широко активировать вестибулярный аппарат, отвечающий за поддержание равновесия и пространственную ориентацию».

Чтобы проверить эффективность устройств, они набрали добровольных участников, подвергавшихся воздействию уникального звука. После стимуляции у них вызывали укачивание на качелях, симуляторе вождения или во время езды в автомобиле. Для оценки эффективности стимуляции исследователи использовали постуральный контроль, показатели ЭКГ и результаты опросника для оценки укачивания.

Воздействие уникального звука перед тем, как попасть на симулятор вождения, усиливало активацию симпатических нервов. Исследователи обнаружили, что такие симптомы, как «головокружение» и «тошнота», часто наблюдаемые при морской болезни, были облегчены.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что активация симпатических нервов, которые часто нарушаются за укачивание, была объективно улучшена уникальным звуковым влиянием», — сказал Като.

«Риск для здоровья от кратковременного воздействия нашего уникального звука минимален», — сказал Кагава. «Учитывая, что уровень стимуляции значительно ниже стандартов безопасности шума на рабочем месте, ожидается, что эта стимуляция будет безопасной при правильном использовании».

Их результаты указывают на безопасный и эффективный способ облегчения морской болезни, что потенциально может помочь миллионам людей, страдающих ею. Исследователи планируют и дальше развивать технологию в целях практического применения в различных ситуациях во время путешествий, в частности авиа- и морские путешествия.

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