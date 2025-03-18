Ученые отложили начало эксплуатации крупнейшего телескопа мира: какая причина

Чрезвычайно Большой телескоп (ELT) введут в эксплуатацию на год позже, чем планировалось. Это произошло из-за технических трудностей во время строительства, в частности из-за суровых погодных условий на вершине горы Серро-Армазонес, сбоев в оборудовании и задержек в технологических разработках.

Об этом сообщила Европейская Южная обсерватория (ESO).

ELT (Extremely Large Telescope) станет самым большим телескопом на Земле, и, вероятно, удержит это звание на долгие годы. После запуска он будет способен собирать свет в 100 миллионов раз больше, чем человеческий глаз, и в 13 раз больше, чем текущие крупнейшие телескопы. Это позволит телескопу открывать новые возможности в астрономии, в частности, изучать появление первых звезд и галактик и делать прямые снимки экзопланет.

Основное зеркало ELT имеет впечатляющий диаметр 39 метров и состоит из 798 сегментов. Его площадь - 978 м², а масса - 132 тонны. Важную роль также играет вторичное зеркало диаметром 4,2 метра. Благодаря технологии адаптивной оптики зеркало M4 способно корректировать атмосферные турбулентности до 1000 раз в секунду.

Известно, что эти элементы будут работать в условиях огромного вращающегося купола высотой 80 метров и весом 6100 тонн, который может вращаться на 360 градусов.

Строительство ELT сопровождалось трудностями, в частности сложными погодными условиями в чилийской пустыне Атакама и техническими задержками. Первый свет телескопа ожидается в марте 2029 года, а научные наблюдения начнутся в декабре 2030 года.

Напомним, учёные раскрыли секрет, почему некоторые люди становятся конспирологами.

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