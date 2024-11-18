Ученые отправили человеческую сперму в космос, чтобы проверить шансы на заселение Марса

Они углубились в изучение шансов на рождение космического ребенка.
Ученые взяли сперму на "рвотную комету", чтобы проверить вероятный успех зачатия на Марсе.
Об этом пишет Daily Star.
Хотя космические путешествия сейчас несколько эксклюзивны, дальновидные ученые планируют будущее с более доступными космическими круизами. Более того, вера в то, что однажды мы сможем создать космические поселения на таких небесных телах, как Луна и Марс, побуждает исследователей рассматривать всевозможные сценарии. А в одном из недавних экспериментов аналитики углубились в изучение шансов на рождение космического ребенка.
Команда авторов исследования написала в своей статье: "С будущими планами длительных космических миссий и растущим интересом к космическому туризму тема возможной вероятности зачатия человека в условиях микрогравитации стала еще более актуальной".
Они сочли, что мало что понятно о том, как микрогравитация влияет на репродуктивную функцию человека, особенно на мужские гаметы. И что технические и нравственные проблемы, наряду с ограниченными возможностями для исследований, усложняют сбор полезных данных на эту тему.
До настоящего времени исследования, касающиеся симуляции гравитации на образцах животных, проводились в условиях terra firma. Хотя эти исследования указывают на видоспецифические реакции, такие как снижение подвижности сперматозоидов мышей и повышение подвижности сперматозоидов быков.
Чтобы глубже изучить поведение человеческой спермы, исследователи запустили его в условиях невесомости с помощью параболического полета, который в народе называют "рвотной кометой", известной своей склонностью вызывать сильную тошноту у ее пассажиров.
Параболические полеты, хотя и доступны для имитации микрогравитации, не лишены недостатков из-за интенсивной фазы "гипергравитации", которая наступает после невесомости, когда летательный аппарат восстанавливается после свободного падения. Несмотря на это, исследователи сочли эти полеты адекватными своему эксперименту и приступили к сбору образцов спермы для тестирования.
В исследовании приняли участие 15 добровольцев с жизнеспособной спермой, тщательно проверенной перед полетом. Образцы были разделены на две группы: одна предназначалась для похождений в невесомости, а другая оставалась на земле для контроля. Образцы, предназначенные для полета, были надежно закреплены на пустом сиденье во избежание любых препятствий для экипажа или пилота во время сложных полетных маневров, и все это под тщательным контролем чувствительных акселерометров. После полета сперма была доставлена в лабораторию для дальнейшего исследования.
Выводы были значительными: "Влияние кратковременных изменений гравитационной нагрузки, в частности микрогравитации, во время параболического полета статистически значительно снижает подвижность сперматозоидов и жизнеспособность свежих образцов человеческой спермы", — пришла к выводу команда, отметив потенциальные последствия для долгосрочной колонизации.
Однако предупреждают о будущих вызовах: "В будущем, если люди будут оставаться в космосе в течение длительных периодов времени, подвергаясь влиянию разных пиков микрогравитации и гипергравитации, которые могут варьироваться от месяцев до нескольких лет, репродукция может стать проблемой, которую нужно будет решать".
Точный процесс, с помощью которого снижается подвижность сперматозоидов, все еще остается загадкой и исследователи говорят, что необходимо провести дополнительные исследования.
"Поскольку наши эксперименты содержали всего несколько секунд микрогравитации, возникает вопрос, какими могут быть последствия более продолжительного воздействия", — поделилась команда.
Исследование опубликовано в журнале Acta Astronautica.
Напомним, ученые предупреждают, что мужчины могут вымереть из-за "мутации яичек". После 180 миллионов лет Y-хромосома продолжает ухудшаться, оставляя будущее мужчин неизвестным.
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